I¡Çm donut¡©¡ßTWICE♡¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Éー¥Ê¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬È¯Çä¡ª
À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×TWICE¤È¡¢À¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI¡Çm donut¡©¡×¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¡ªTWICE¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØENEMY¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Éー¥Ê¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¸¶½É¡¦ÃÓÂÞ¡¦Ê¡²¬¤Î3Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤¿¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ♡¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Âè1ÃÆ¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ
Âè1ÃÆ¡Ê8/27～9/8¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯BOX¤¬ÌÜ°õ¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏTWICE¥â¥Áー¥Õ¤Î¡ÖI¡Çm ¥¹¥¿ー¡ª¡×¡ÖI¡Çm ¥À¥ó¥¹¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖI¡Çm donut¡©¥×¥ìー¥ó¡×¡Ö¥°¥ìー¥º¥É¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¡ß2¡ÊÌ¤»ÈÍÑBOXÉÕ¤¡Ë¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー1Ëç¡Ê9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÞ¡£
²Á³Ê¤Ï2,710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤É¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤âTWICE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖI¡Çm ¥¹¥¿ー¡ª¡×¤ÏÇ»¸ü¥«¥¹¥¿ー¥É¤È¤¤¤Á¤¸¤¯¤¬ìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥í¥ë¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¡ª²Ä°¦¤¤¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ーµ¤Ê¬♡
Âè2ÃÆ¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÍÆ
Âè2ÃÆ¡Ê9/9～9/18¡Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥ÈBOX»ÅÍÍ¡£TWICE¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤Î¡ÖI¡Çm ¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥ー¡×¤È¡ÖI¡Çm ¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¡ª¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖI¡Çm donut¡©¥×¥ìー¥ó¡×¡Ö¥°¥ìー¥º¥É¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÆ±¤¸¤¯2,710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖI¡Çm ¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥ó¥ー¡×¤Ï¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ë¥¯¥êー¥à¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤ê¤ó¤´¤¬¼çÌò¡Ê¢¨ÍÎ¼ò»ÈÍÑ¡Ë¡£
¡ÖI¡Çm ¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¡ª¡×¤Ï¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é2ÃÆ¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¢ö
ÈÎÇäÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ
¾¦ÉÊ¤Ï»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°ú´¹·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£Âè1ÃÆ¤Ï8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00～¡¢Âè2ÃÆ¤Ï8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00～¤ÎÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ»þ¤ËÁªÂò¤·¤¿Æü»þ¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿»þ´Ö»ØÄêÀ©¤Î¤¿¤á¡¢É¬¤º»ØÄêÏÈÆâ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë³ÎÇ§¤ÏÉ¬¿Ü¡£
TWICE¤È°ì½ï¤Ë´Å¤¤²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç♡
¡Ö¤¤¤¤²»³Ú¤Ç°ìÅÙ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆóÅÙÌ¥Î»¤µ¤»¤ë¡×TWICE¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖI¡Çm donut¡©¡×¥³¥é¥Ü¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄêBOX¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÏµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¹ØÆþ¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ò¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¡£¿ä¤·³è¤È¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ¨¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö