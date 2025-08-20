“記憶と思い出をしまう鞄”。創業60周年の土屋鞄製造所が「SHINYAKOZUKA」と紡ぐ、特別なコラボレーション
創業60周年を迎えた土屋鞄製造所が、デザイナーズブランド「SHINYAKOZUKA」とのコラボレーション第2弾を発表しました。2025年9月10日に数量限定で発売されるのは、ショルダーバッグ2型とL字型ファスナー財布。日本のクラフトマンシップとモードの感性が交わり、“記憶や思い出”を大切に刻む特別なコレクションとして展開されます。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
60年の歴史とモードの邂逅
1965年にランドセル工房として創業した土屋鞄は、半世紀以上にわたり「時を超えて愛されるもの」をテーマに歩み続けてきました。伝統的な職人技を受け継ぎながらも、常に革新を追求してきた同社にとって、60周年は新たな節目。今回のコラボレーションは、その歴史を未来へとつなぐ象徴的な取り組みといえるでしょう。
一方のSHINYAKOZUKAは、「picturesque scenery＝絵に描いたような情景」をコンセプトに独自の世界観を築くデザイナーズブランド。今シーズンのテーマは“Good morning, I wish I could fly, never mind.”。ペンギンをモチーフに「ありのままを肯定する」というメッセージを込めたコレクションを展開しています。この詩的な視点が、土屋鞄のものづくりと共鳴しました。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
記憶をしまう鞄、時とともに育つ革
コラボレーションで登場するバッグは、手紙をモチーフにしたデザインとランドセルの意匠を融合。大きなフラップや背面の構造、封筒を模した金具など、両者のシンボルを織り交ぜています。さらに、革にはシルクスクリーンでメッセージをプリント。インクの濃淡や配置に個体差が生まれるため、ひとつとして同じ仕上がりはなく、ユーザーの手元で記憶とともに唯一無二の表情を刻んでいきます。
背面のクッションや本体と背中をまとめるバインダー（縁巻き）は、ランドセルと同仕様。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
財布はコンパクトながら、カードや小銭を効率的に収められる設計。ナチュラルな革の風合いが使い込むほどに深みを増し、プリントがなじんでいく経年変化も楽しめる特別仕様です。
ファスナーのタブは、SHINYAKOZUKA製品に使われているオリジナルデザインのものを採用
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
「SHINYAKOZUKA × TSUCHIYA KABAN」第2弾は、2025年9月10日より土屋鞄公式オンラインストアにて発売予定。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。
【製品概要】
【SHINYAKOZUKA】BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#7)
ドーンブラック・デイブレイクネイビー・ダークモカ 13万2,000円（税込）
カプチーノ 16万5,000円（税込）
サイズ：縦26.0×横35.0×底マチ10.5cm
ショルダー長さ 93.0〜121.0cm 9段階調整
A4クリアファイル収納可、13inch(30.41×21.24×1.56cm)収納可
内装：パソコンホルダー✕1
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約1000g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
【SHINYAKOZUKA】MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#7)
ドーンブラック・デイブレイクネイビー・ダークモカ 9万9,000円（税込）
カプチーノ 12万1,000円（税込）
サイズ：縦13.0×横18.5×底マチ5.5cm
ショルダー長さ 90.0〜114.5cm 8段階調整可
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル・ポリウレタン混用
重さ：約330g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
【SHINYAKOZUKA】WALLET WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#7)
ドーンブラック・デイブレイクネイビー・ダークモカ 2万7,500円（税込）
カプチーノ 3万6,300円（税込）
サイズ：縦8.8×横11.6×厚み1.9cm
内装：カードホルダー×2、小銭入れ×1
素材外装：牛革 素材内装：牛革
重さ：約90g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
お問い合わせ：
お客様サポート係
電話：0120-907-647（平日10：00〜17：00）
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
