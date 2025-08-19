「だから肌の調子がいい」美容通たちが使い続けているクレンジングの名品





効果が高く肌の負担も少ないクレンジングを探して、美容通や、プロのヘアメイク15人に実際に現場やプライベートで活用しているアイテムを取材。プロだからこそ知りうる、ノンストレスで誰でも使える「受け入れ幅の広い」クレンジングをご紹介。







洗顔とセット使いで効果倍増

セラリー ルミヌ ジェルオイルクレンジング 4,510円 「クリームからオイルに変化するクレンジング。洗顔も同じセラリーの泡パックも兼ねる、ポンプ式のものを合わせて使っています。やさしい洗い心地ですが、メイクや汚れをしっかりと落としてくれる」（江本るり恵さん・モデル）







バームにはまるきっかけを与えてくれた名品

ララヴィ クレンジングバーム 120g 5,280円／ララヴィ 「それまではメイクをしっかり落としたいという想いでオイル派だったのですが、肌への刺激は強いだろうなという気持ちもあって。そんな時に美容番組でララヴィのクレンジングが紹介されていて気になり、購入したのが最初。使ってみるとバームがとってもやわらかくて、肌あたりがいい。さらにメイク落ちもオイルに負けない優秀さ。



洗いあがりの突っ張る感じもなく、これならバームにしよう！と乗り換えるきっかけになったアイテムです。ふたにマグネットがついていて、スパチュラがくっつくというアイディア満載のパッケージ。紛失しがちなスパチュラの保管方法まで行き届いていて、これもかなり高ポイントでした」（M.K.GISELe編集部）







荒れた肌にも使える

クレンジングミルク 130mL 3,080円／チャントアチャーム 「ソフトなつけ心地で荒れた肌にもやさしい、100％自然由来成分。肌を摩さつさせるというより、ゆるくのばす感じでクレンジングをするともちっとした肌に仕上がる」（岡田知子さん・ヘアメイク）



石油系界面活性剤は一切使わずに、しっかりメイクが1度できちんと落とせる名品。保湿成分たっぷりのミルクが、肌をうるおいで包み込み、汚れだけを絡めとるから、洗い上がりの肌はしっとりもちもち。その後のスキンケア浸透もよくなる。







美肌にこだわる美容通が愛用しているクレンジング

