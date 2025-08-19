【GUデニム】はネイビーがオシャレ！ 下半身カバー狙える♡「大優勝パンツ」

デニムの色選びに迷ったら、着るだけで洗練されたムードをまとえるネイビーがおすすめかも。カジュアルすぎず、大人の装いにもすっとなじみ、デイリーの着こなしに頼れる存在になりそうです。今回は、【GU（ジーユー）】から、下半身カバーも狙えるネイビーのデニムパンツをピックアップ。フォロワー数5.1万人（2025年8月17日時点）を誇るインスタグラマー、@wear___tomoさんが「大優勝」と絶賛するデニムパンツのリアルな着こなしとともに、その魅力をご紹介します。

上品ネイビーできれいめコーデもお手の物

【GU】「デニムタックトラウザー」＜69 NAVY＞\2,990（税込）

カジュアルな素材ながら、トラウザー仕立てできれいめコーデにも対応できるデニムパンツ。公式サイトで「ハイライズで脚長効果も抜群」と紹介されているように、自然なスタイルアップも期待できます。タックは広がりにくい仕様で、長く穿けそう。脚をまっすぐに見せてくれそうなワイドストレートのシルエットも魅力です。ダークグレー、ブルー、ネイビーの3色展開の中、特に上品なネイビーがイチ押し。XS～3XLの豊富なサイズ展開で、体型を問わず取り入れやすいのも嬉しいポイント。

広がらないシルエットですっきりレイヤード

1枚でサマ見えするデニムパンツは、@wear___tomoさんも「大優勝デニムタックトラウザー」と太鼓判。Tシャツにベストを重ねたシンプルなレイヤードも、洗練されたムードに仕上がっています。上下ともに落ち着いたトーンでまとめることで、縦のラインが強調され、すっきりとした雰囲気に。厚底サンダルを合わせても全体がラフになりすぎず、大人の品のよさをしっかりキープ。ネイビーの深みと美しいシルエットが相まって、スタイリッシュな雰囲気が引き立つコーデです。

フェミニンコーデを大人っぽく引き締める

フェミニンなスタイリングにもすっとなじむのも、このデニムパンツの魅力のひとつ。透け感のあるレーシーなチュニックを合わせれば、自然な体型カバーを狙いながら、夏らしい軽やかな表情に仕上がります。ネイビーが甘さを程よく引き締めてくれるので、フェミニンさを取り入れたい日のコーデにもぴったり。足元まで女性らしくまとめても甘くなりすぎず、程よく力の抜けた大人のスタイルが楽しめそうです。

定番コーデを今っぽくアップデートする

@wear___tomoさんが、「下半身に悩みがある方でも挑戦しやすいアイテム」、「ウエストも腰回りも細見えしてくれる」とコメントしているように、スタイル良く見せてくれそうなデニムパンツ。さらに、定番のコーデでもぐっと垢抜けた雰囲気に見せられそう。デニムパンツの上品なルックスがトップスのラフさを整え、大人にぴったりのバランスを作ります。タックインやボリューム感など、着こなしのお手本にしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@wear___tomo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S