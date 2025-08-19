この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

起業家でソフトウエアエンジニアの中島聡氏は、自身のYouTubeチャンネル『中島聡のLife is Beautiful』で、テスラが自社開発のDojoスーパーコンピューターのチームを解散し、外部パートナーに頼る方針へ転換したとの報道に言及。その真意と自動車産業への影響を解説した。



動画冒頭で中島氏は、インタビュアーの「NVIDIAやAMD、サムスンなど外部パートナーに頼る形になる」という見方に対し、「ちょっとね、僕の解釈とは違うな」と反応。特にAI学習の分野では、NVIDIAが提供するCUDA環境の優位性を強調し、「NVIDIAから逃れるのは難しい」と指摘した。グーグルやアップルのような大手企業でさえ、完全には離れられていない現状が続いていると説明した。



中島氏によれば、テスラがサムスンに次世代自動運転用AIチップ「AI6」の開発・製造を依頼した約160億ドル規模の契約は、単なる外部依存ではないという。AI6はテスラの自動車だけでなく、人型ロボット「Optimus」にも搭載予定で、推論だけでなく学習（トレーニング）用途も視野に入れていると解説した。中島氏は「Dojoのプロジェクトを止めるのは当然だと僕は思う」と述べ、これまでDojo単体での学習がうまくいかず、NVIDIAのチップを補完的に使わざるを得なかった局面があったと分析した。



さらに、自動車業界全体への影響にも言及。テスラは既に数百万台の車両にAIチップを搭載しており、それらが充電中にネットワークを通じて学習に参加する、いわゆる「分散型トレーニング（分散学習）」の可能性を示した。イーロン・マスクが過去に触れたこの構想は「理論的には可能」だと述べた。テスラはハードウエアを全車に標準搭載し、自動運転機能はソフトウエアのオプションとして提供しているため、他社に対して優位に立てると説明した。



他の自動車メーカーが同様の戦略を取ろうとすると、NVIDIA製チップの導入コストやソフトウエア販売における利益率の問題から「非常に戦いにくい」状況に直面すると分析。また、中国の電気自動車メーカーによる低価格の攻勢にも触れ、「テスラと中国企業が連携したり競い合ったりすることで、世界の自動車市場が大きく塗り替えられる可能性が見えてくる」と語った。最後に、日米独の自動車メーカーについて「かなりシェアは塗り替えられるでしょうね」と締めくくった。