CLIO¡ßÂ¹°¡ÈÞ¥³¥é¥Ü¡ªÆüËÜ¸ÂÄê¡ÖSUGAR RIBBON¡×¤¬Qoo10¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCLIO¡Ê¥¯¥ê¥ª¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥Ã¥×¥Áー¥¯¥¿¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö100 SUGAR RIBBON¡Ê¥·¥å¥¬ー¥ê¥Ü¥ó¡Ë¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÂ¹°¡ÈÞ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¤ÏÈ©¤Ê¤¸¤ßÈ´·²¤ÇËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£2025Ç¯8·î31Æü¤è¤êQoo10¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
CLIO¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö100 SUGAR RIBBON¡×
¿·¿§¡Ö100 SUGAR RIBBON¡Ê¥·¥å¥¬ー¥ê¥Ü¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¡£
Æ©ÌÀ´¶¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â¥Áー¥¯¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¼Á´¶¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð♡¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
JOOCYEE¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÖAURORA VEIL¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì♡Á´¿§¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥Ã¥×¥Áー¥¯¥¿¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥Ã¥×¥Áー¥¯¥¿¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢È©¤ËÌ©Ãå¤·¤ÆÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¥Ðー¥à¡£
»Ø¤Ç¿¨¤ì¤ë¤ÈÂÎ²¹¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍÏ¤±¡¢ËË¤ä¿°¤Ë¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤È·ì¿§¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Í×¤é¤º¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï4.5g¡¢²Á³Ê¤Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
MEGA COSME LAND 2025¤ÇÀè¹ÔÂÎ¸³
2025Ç¯10·î4Æü¡¦5Æü¤ËÍÌÀGYM-EX¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMEGA COSME LAND 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢CLIO¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¿·¿§¡Ö100 SUGAR RIBBON¡×¤òÄ¾ÀÜ»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Qoo10¼çºÅ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇ¿·¥³¥¹¥á¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¡£ÃêÁªÀ©¤Î¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¡É¥á¥¤¥¯¤ò
CLIO¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥Ã¥×¥Áー¥¯¥¿¥Ã¥×¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö100 SUGAR RIBBON¡×¡£
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤ß¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Qoo10¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¡¢10·î¤Î¡ÖMEGA COSME LAND 2025¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¼ê·Ú¤Ë½Ü¤Î·ì¿§´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö