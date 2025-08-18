タカノフルーツパーラーが贈るシャインマスカットのショートケーキ♡アトレ吉祥寺限定登場

秋の訪れとともに、旬の果実を楽しめる特別なスイーツが登場します。タカノフルーツパーラーがアトレ吉祥寺店で提供する「シャインマスカットのショートケーキ」は、グラスに詰め込まれた新しいスタイルのショートケーキ。さらに、和梨を使ったパフェや、土日祝限定のホリデーランチプレートなど、ここでしか味わえない限定メニューも揃います。上質なフルーツを贅沢に味わえるひとときを過ごしてみませんか。

シャインマスカットのショートケーキ

アトレ吉祥寺店限定で登場する「シャインマスカットのショートケーキ」は、パフェグラスにショートケーキを詰め込んだ新感覚のデザート。

高貴な香りと上品な甘みが特徴のシャインマスカットを、スポンジとホイップクリームに重ね合わせています。

別添えの果肉はそのまま味わっても、グラスにデコレーションしても楽しめるスタイル。価格は税込2,420円（本体価格2,200円）、コーヒーまたは紅茶付きで、提供期間は9月1日（月）から10月15日（水）までです。

ダノン ビオ®秋限定♡和梨＆紅ふじりんご・マスカット＆アップルで世界旅行気分

和梨のパフェ＆ホリデーランチ

同じくアトレ吉祥寺店限定で楽しめるのが「和梨のパフェ」。瑞々しい和梨をたっぷり使用した贅沢なパフェで、価格は税込2,090円（本体価格1,900円）、提供期間は9月1日（月）から9月30日（火）まで。

さらに「ホリデーランチプレート～ぶどうと和梨～」も登場。旬の果実を取り入れたランチプレートで、価格は税込2,090円（本体価格1,900円）、コーヒーまたは紅茶付き。

提供期間は9月6日（土）から10月13日（月）までの土日祝日限定、時間は10:00am～2:00pmと特別感たっぷりです。

秋のフルーツで特別なひとときを♡

タカノフルーツパーラーのアトレ吉祥寺店では、この季節ならではのシャインマスカットや和梨を使ったスイーツが楽しめます。

ショートケーキやパフェはもちろん、特別なホリデーランチプレートも登場し、心ときめく秋の食体験を提供してくれます。

おしゃれなカフェタイムや特別な日のご褒美に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♪