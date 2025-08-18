·î´©¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó9·î¹æÈ¯Çä¡ª¡¡´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¤ª¼ê¤´¤í¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½Ñ¡×
¡Ö¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó2025Ç¯9·î¹æ¡×¤Ï8·î4ÆüÈ¯Çä¡ª
É½»æ¤Ï90Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¥é¥êーÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¥Þ¥·¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢ABC¥Û¥Óー¤Î¥¼¥í¥ï¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¬¥·ー BC5 ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥³¥ë¥¹ ¥é¥êー¡×¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ÏÁö¹Ô¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥íー¥É¡õ¥é¥êーRC¥«ー¡×¡£Áà½ÄÀ¤äÀÇ½¤ò¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢½éÃæµé¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¤ª¼ê¤´¤í¤ÇÈ¯Å¸À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íµ¤¥Þ¥·¥ó¡õ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢M4¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¿¥ß¥äºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µþ¾¦GP¥Ð¥®ー¤ÎºÇ¿·±Ôµ¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡ー¥ÎMP11¡×¤âÀè¼è¤ê·ÇºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿å¥â¥ÎRC¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÌÔ½ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª Water RC¡×¤ä¡¢²÷Å¬¤Ê²Æ¥é¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖRC¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ²Æ¤Î´ÉÍý½Ñ¡×¡¢Æî¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥Õ¥íー¥Éº×¤ê¡ÖRC BUGGY GP¼¯»ùÅç¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢RC¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¦µ2.5㎜ ¥Ó¥Ã¥È¥É¥ê¥ë¡×¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÏ»³Ñ¼´¥Ó¥Ã¥È¡£RCÀ½ºî¤Î²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î·ê³«¤±¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó9·î¹æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°WEB¤Ø¡ª
É½»æ¤Ï90Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¥é¥êーÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¥Þ¥·¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢ABC¥Û¥Óー¤Î¥¼¥í¥ï¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¬¥·ー BC5 ¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥³¥ë¥¹ ¥é¥êー¡×¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ÏÁö¹Ô¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥íー¥É¡õ¥é¥êーRC¥«ー¡×¡£Áà½ÄÀ¤äÀÇ½¤ò¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢½éÃæµé¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¤ª¼ê¤´¤í¤ÇÈ¯Å¸À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íµ¤¥Þ¥·¥ó¡õ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢M4¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¯ー¥Ñー¥ìー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¿¥ß¥äºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡¢ÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µþ¾¦GP¥Ð¥®ー¤ÎºÇ¿·±Ôµ¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡ー¥ÎMP11¡×¤âÀè¼è¤ê·ÇºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿å¥â¥ÎRC¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÌÔ½ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª Water RC¡×¤ä¡¢²÷Å¬¤Ê²Æ¥é¥¸¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖRC¥Ð¥Ã¥Æ¥êー ²Æ¤Î´ÉÍý½Ñ¡×¡¢Æî¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥Õ¥íー¥Éº×¤ê¡ÖRC BUGGY GP¼¯»ùÅç¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢RC¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¦µ2.5㎜ ¥Ó¥Ã¥È¥É¥ê¥ë¡×¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÏ»³Ñ¼´¥Ó¥Ã¥È¡£RCÀ½ºî¤Î²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î·ê³«¤±¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥é¥¸¥³¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó9·î¹æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°WEB¤Ø¡ª