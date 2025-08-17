水彩画の花柄が彩る♡マリメッコ新作コレクションが8月22日発売

フィンランド発の人気ブランド「マリメッコ」から、遊び心と実用性を兼ね備えた「マリメッコ キオスキ」プレフォール2025コレクションが8月22日(金)より順次登場します。アイコニックなウニッコ柄を水彩画風にアレンジしたTシャツやフーディ、新色ブラウンのヨカポイカ、そして存在感たっぷりのバッグやランチバッグまで、多彩なラインナップで秋の始まりを華やかに彩ります。

ウニッコが水彩画風に♡秋の新作ウェア

今回のプレフォールコレクションでは、マリメッコの象徴的なフラワープリント「ウニッコ」が水彩画風にアップデート。

Unikko Tシャツ

価格：22,000円

Unikko Tシャツ

価格：26,400円

Unikko フーディ

価格：56,100円

Jokapoika シャツ

さらに、キオスキの定番「ヨカポイカ」シャツには落ち着いたブラウンが新登場（40,700円／サイズS～L）。

Logo Tシャツ

Logo スウェット

ロゴTシャツ（25,300円）やロゴスウェット（47,300円）もラインナップされ、日常コーデに新鮮さをプラスします。

世代を超えて愛される♡セサミストリート×Manhattan Portage限定バッグコレクション

バッグシリーズ「Vankka」に新デザイン

Unikko Vankka バッグ

Logo Vankka バッグ

人気のキャンバスバッグ「ヴァンッカ」には、ウニッコの水彩プリントを大胆にあしらったUnikko Vankka バッグ（13,200円）や、波打つようなマリメッコロゴを配したLogo Vankka バッグ（13,200円）が仲間入り。

Unikko ランチバッグ

さらに、全面にウニッコ柄を施したUnikko ランチバッグ（22,000円）は、ランチやちょっとしたお出かけにもぴったり。全アイテムとも軽量で持ちやすく、デイリーから旅行まで幅広く活躍します。

秋のおしゃれはマリメッコから始めよう

マリメッコのプレフォール2025コレクションは、アイコニックなデザインに秋らしいカラーや水彩の柔らかさを融合させた特別なラインナップ。

ウェアからバッグまで揃えば、コーディネートがぐっと華やかに♡全国のマリメッコストアやオンラインで8月22日(金)より順次販売されるので、この秋のお気に入りをぜひ見つけてみてください。

※インポート商品のため、入荷時期が遅れる場合があります。