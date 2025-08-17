水彩画の花柄が彩る♡マリメッコ新作コレクションが8月22日発売
フィンランド発の人気ブランド「マリメッコ」から、遊び心と実用性を兼ね備えた「マリメッコ キオスキ」プレフォール2025コレクションが8月22日(金)より順次登場します。アイコニックなウニッコ柄を水彩画風にアレンジしたTシャツやフーディ、新色ブラウンのヨカポイカ、そして存在感たっぷりのバッグやランチバッグまで、多彩なラインナップで秋の始まりを華やかに彩ります。
ウニッコが水彩画風に♡秋の新作ウェア
今回のプレフォールコレクションでは、マリメッコの象徴的なフラワープリント「ウニッコ」が水彩画風にアップデート。
Unikko Tシャツ
価格：22,000円
Unikko Tシャツ
価格：26,400円
Unikko フーディ
価格：56,100円
Jokapoika シャツ
さらに、キオスキの定番「ヨカポイカ」シャツには落ち着いたブラウンが新登場（40,700円／サイズS～L）。
Logo Tシャツ
Logo スウェット
ロゴTシャツ（25,300円）やロゴスウェット（47,300円）もラインナップされ、日常コーデに新鮮さをプラスします。
バッグシリーズ「Vankka」に新デザイン
Unikko Vankka バッグ
Logo Vankka バッグ
人気のキャンバスバッグ「ヴァンッカ」には、ウニッコの水彩プリントを大胆にあしらったUnikko Vankka バッグ（13,200円）や、波打つようなマリメッコロゴを配したLogo Vankka バッグ（13,200円）が仲間入り。
Unikko ランチバッグ
さらに、全面にウニッコ柄を施したUnikko ランチバッグ（22,000円）は、ランチやちょっとしたお出かけにもぴったり。全アイテムとも軽量で持ちやすく、デイリーから旅行まで幅広く活躍します。
秋のおしゃれはマリメッコから始めよう
マリメッコのプレフォール2025コレクションは、アイコニックなデザインに秋らしいカラーや水彩の柔らかさを融合させた特別なラインナップ。
ウェアからバッグまで揃えば、コーディネートがぐっと華やかに♡全国のマリメッコストアやオンラインで8月22日(金)より順次販売されるので、この秋のお気に入りをぜひ見つけてみてください。
※インポート商品のため、入荷時期が遅れる場合があります。