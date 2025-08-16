ÂçÉýÃÍ°ú¤¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤Ê¤É...¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºGO¡ªGO¡ª±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×¤Ï¥ª¥È¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£À¾Éð½êÂô.£Ó.£Ã.¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ª
À¾Éð½êÂô.£Ó.£Ã.¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºGO¡ªGO¡ª±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â
ÃÏ²¼1³¬¤«¤é8³¬¤Þ¤Ç¤Î³Æ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢GO¡ªGO¡ª¡Ê55¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥»¡¼¥ë¤ä¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¼Â»ÜÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼1³¬
¡¦¡Úµû¹Ì¡Û¥æ¥Ã¥±Ð§¡Ò¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡Ó¡Ê³Æ1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë550±ß
¡¦¡ÚÆù¾¢¤â¤ê¤ä¤¹¡Û¹ñ»ºµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ò¥â¥â¡Ó¡Ê130g 1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë1080±ß
¡¦¡Ú¤³¤í¤¯¤ä¡ÛÄ¹Ìî¸©»º¤Û¤« ¥«¥Ã¥È¥¹¥¤¥«¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë550±ß
¡¦¡Ú¤Á¤è¤Àò¿¡Û¤¹¤·¤¨¤Ó¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë323±ß
1³¬
¡¦¡Ú¥«¥ë¥Ó¡¼¥×¥é¥¹¡Û¤ª¹¥¤¤Ê¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ê5ÂÞ¡Ë550±ß¡Î³ÆÆüÀèÃå15¿Í¡Ï
¡¦¡Ú¤Ë¤ó¤Ù¤ó¡ÛËÜ¸Ï³ïÀáÊª¸ì¡Ê2g¡ß30ÂÞ¡Ë1350±ß¡¿8·î25Æü¤«¤é31Æü¸ÂÄê
¡¦¡ÚÌîÏºÇþ¼ò¾úÂ¤½ê¡Û¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¤â¤·¤¯¤Ï´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¼¨¤Ç¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¥Ó¡¼¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2³¬
¡¦¡ÚBiople¡Û¾¦ÉÊ2ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç10%¥ª¥Õ
¡¦¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡ÛÂÐ¾Ý¤Î²½¾Ñ±Õ¤ÈÆý±Õ¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¸ÂÄê¡Ë
3³¬
¡¦¡Ú¥Ç¥å¥ª¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÛÈ¾Âµ¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ª³Ú¤·¤ßÂÞ3850±ß¡Î¸ÂÄê50ÅÀ¡Ï
¡¦¡Ú¥ï¥³¡¼¥ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¤ò1Ëü6500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
4³¬
¡¦¡Ú¥¥Ã¥Á¥ó&¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥ê¥Ã¥Ñ³Æ¼ï1650±ß¡Î¸ÂÄê100Â¡Ï
¡¦¡Ú¥¦¥ª¥Ã¥Á¥¿¥¦¥ó¡ÛG-SHOCK¡¦BABY-G¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
6³¬
¡¦¡Ú¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ÛÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥×¥é¥¹3¡ó¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
7³¬
¡¦¡Ú¥ê¥é¥¯¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à ¥Ð¥¤ ¥¦¥Á¥Î¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥ª¥ë³Æ¼ï 40%¥ª¥Õ
¡¦¡ÚÅìµþ¥á¥¬¥Í¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹³Æ¼ï 15%¥ª¥Õ
8³¬
¡¦¡Úò¿½è ¶å½½¶å¡Û¤Ò¤È¸ýÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤È³¤Á¯¥æ¥Ã¥±¤Î¤Ä¤Þ¤ß¥»¥Ã¥È555±ß¡Î³ÆÆü¸ÂÄê5¥»¥Ã¥È¡Ï
¡¦¡Ú¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼ ¥Ï¥Ê¥ª¥«¥Õ¥§¡Û1200±ß°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê1¸Ä¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë