デコラティブなリボントップスは、上品なペンシルスカートでオフィスコードに引き寄せて。スマートなIラインシルエットで浮かれ見えも防止。

リボンの甘さを大人に底上げするシャープな黒のパイピングライン

出典: 美人百花.com

ラップ仕立てのペンシルスカートがリボントップスの印象をシャープに引き締める。ノースリーブや細ストラップのシューズで重見えを回避。

スカート\11,990/NATURAL BEAUTY BASIC カットソー\19,800/TOCCA(オンワード樫山 お客様相談室) ピアス\105,600、リング[中指]\605,000、リング[薬指]\165,000/以上マリハ 腕時計\91,300/セイコー ルキア(セイコーウオッチお客様相談室) バッグ\8,690/カシュカシュ(アンビリオン) パンプス\9,900/RANDA

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部