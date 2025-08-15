¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤Ïº£¡È¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¡É¤Ë¡ÄÃæ¹âÇ¯¤Î´Ö¤Ç¶áÇ¯¿Íµ¤¡ªÎ¹¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡Ö²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ²ó¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Î¹Àè¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤ªµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ç½ÉÇñÈñ¤âÉÔÍ×¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«ÃëÈÕ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎÀÄÌÚÁï»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60¡Ë¤¬¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¹¤¬¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¡×¤Î¤³¤È¡£º£½Õ¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÌÚ¤µ¤ó¡£ÁáÂ®¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÍÇÏ²¹Àô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç1¥«·î´Ö¡¢¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤òÂÎ¸³¡£1Æü8»þ´Ö¡¢Ä´ÍýÊä½õ¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ØÆ³·¸¤Î¿Í¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡£½µ¤Ë2Æü¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÏ°è¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢Ì¾½ê¡¦Ï»¹Ã»³¤ÈÆ±Åù¤ÎÌë·Ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃÏ¸µ°Ê³°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¸Ë¾Âæ¤Ê¤É¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·ê¾ì¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤¹¤¬¡ÖÆüËÜ»°Ì¾Àô¡×¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÍÇÏ²¹Àô¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÎÀ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹ÉÕ¤¤ÎÂçÍá¾ì¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éÆüµ¢¤êÆþÍá4Àé±ß¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î²¹Àô¤â¡¢½¾¶È°÷³ä°ú¤ÇÇË³Ê¤Î500±ß¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²¹Àô»°Ëæ¡É¤Î1¥«·î´Ö¤Ë¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬µëÍ¿¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö¤ªµëÎÁ¤Ï18Ëü5Àé±ß¤Ç¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Î¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¶Ã¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¡£¼ÒÄ¹¤Î±Ê²¬Î¤ºÚ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤È¤Ï¡Ø¤ª¼êÅÁ¤¤¡Ù¤È¡ØÎ¹¡Ù¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤ó¤È¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤Î½Ð¹ç¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
2018Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌó2Àé·ï¤â¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè»ö¶È¼Ô¤¬¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï8Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬50ºÐ°Ê¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÉÙ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÎð¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï84ºÐ¤ÎÃËÀ¡£´ôÉì¸©¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¼ý³Ï¤ò¤¹¤ë¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ê²¬¤µ¤ó¡Ë
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤â»ä¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÎ¹¡Ü»Å»ö¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤ä1Ç¯´Ö¤Ê¤É¡¢½¢¶È´ü´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ï2¥«·îÌ¤Ëþ¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï14Æü´ÖÁ°¸å¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»Ï¤á¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤â¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°Ê¾å¤Ë¡¢ÃÏ°è¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¡£Î¹Èñ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤º¤ËÄ¹¤¯ÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤è¤ê¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ê²¬¤µ¤ó¡Ë
»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿°ÂÅÄËãÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦58¡Ë¤Ï¡Ö´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ø¥µ¥á¤ÎÅò°ú¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¿©ºà¤ä¤ªÁíºÚ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇ¸Å¤Î²¹Àô¡¦ÃÎÆâ²¹Àô¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤ÓÃæ¤À¡£²¹Àô»ÜÀß¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏÁ°²ó¤ÎÍÇÏ²¹Àô¤âº£²ó¤ÎËÌ³¤Æ»¤â¡¢¿ÀÆàÀî¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë
ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÂç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄ¹Ç¯¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»Ò¤âÌµ»ö¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¡£»ä¡¢Àë¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤â»ä¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò²÷¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¸å¤ËÉÁ¤¯Ì´¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ç°û¿©Å¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿³ÆÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤Þ¤ÀÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò°·¤¦Å¹¤ò³«¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤¬¤¤¤ëÃÎÆâÄ®¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë¤é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÍÇÏ²¹Àô¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÎÆâ¤Î¤Ë¤é¤ò¤µ¤«¤Ê¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÃÏ¼ò¤¬°û¤á¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Î¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ´¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤È¤¨¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£
¡ÖÃÎÆâ²¹Àô¤ÎÅò¼é¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥¦¥ËÐ§¤Î¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁáÂ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤¡¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¦¥ËÐ§¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤Î½©¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤â¤ª¤Æ¤Ä¤¿¤Ó¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£