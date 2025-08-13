「アルジャーノンに花束を」や「プロジェクト・ヘイル・メアリー」も。話題のKindle本が最大70％オフのセールに！【8/21まで】
2025年8月8日（金）から8月21日（木）23：59まで、「Kindle本（電子書籍）サマーセール 第2弾」が開催中です。
今回は、対象タイトルの中から注目の書籍をピックアップ。夏休みのお供にぜひチェックしてみてください。
〈あらすじ〉「銃と魔法」の時代。「平和な」美しいエルフの国で白エルフからの虐殺にあったダークエルフ族氏族長、ディネルース。逃亡の果てに斃（たお）れそうになった彼女を助けたのは、“野蛮な”オーク族を筆頭に多数の魔種族を擁する連合国家オルクセンの王・グスタフ。復讐を果たした暁には「私は貴方に我が命を捧げよう」ーーディネルースの苛烈な決意にグスタフは…。
平和なエルフの国を、野蛮なオークが焼き尽くす――そんな「異世界ファンタジーあるある」の常識を覆した、話題の異世界戦記です。
792円 → 396円（50%オフ）
いじめを受けた人間は、一生その過去を背負って生きていかなければいけないのか。
些細なことで目をつけられいじめの対象になってしまった友達。仲間たちの目が怖くてかばうこともできないまま、やがていじめの矛先は自分に向けられるようになる。からかい、無視、SNSでの悪口…色を失っていく日常。小さな学校、小さなグループ、小さな人間関係、それが世界のすべてだった、あの頃。
かつて苦しんだ、今苦しむすべての人へ贈る物語です。
1,210円 → 605円（50%オフ）
母娘で買い合った、とあるブランドの指輪を、買って早々に落とした著者。ふとのぞいたフリマサイトで、同じような指輪をみつけたところから事件は始まります。
フリマサイトや指輪を買った店舗に相談したり、自分で買い戻そうと出品者とやりとりをしたり、はては警察による捜査…と次々と起こる出来事。果たして事件は無事解決するのでしょうか？
独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、急襲したドイツ軍により突如として奪われました。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われます。「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵"とは？
32歳で幼児の知能しかないパン屋の店員チャーリイは、ネズミのアルジャーノンと同じ画期的な脳外科手術を受ければ頭がよくなると告げられる。手術を受けたチャーリイは、超天才に変貌していくが……人生のさまざまな問題と喜怒哀楽を繊細に描き、全世界が涙した現代の聖書。
〈あらすじ〉未知の物質によって太陽に異常が発生、地球が氷河期に突入しつつある世界。謎を解くべく宇宙へ飛び立った男は、ただひとり人類を救うミッションに挑みます。「火星の人」（映画「オデッセイ」原作）で火星でのサバイバルを描いたウィアーが、地球滅亡の危機を描く極限のエンターテインメント。
〈あらすじ〉物理学者の父を文化大革命で惨殺され、人類に絶望した中国人エリート科学者・葉文潔（イエ・ウェンジエ）。失意の日々を過ごす彼女は、ある日、巨大パラボラアンテナを備える謎めいた軍事基地にスカウトされます。そこでは人類の運命を左右するかもしれないプロジェクトが極秘裏に進行していて……。
本書に始まる“三体”三部作は、本国版が合計2100万部、英訳版が100万部以上の売上を記録。翻訳書として、またアジア圏の作品として初のヒューゴー賞長篇部門に輝いた、現代中国最大のヒット作です。
新しい学問であるがゆえにこれまで体系化されてこなかった行動経済学について、「主要理論」を体系化する手法で解説する一冊。基礎知識をおさえた上で、「ナッジ理論」「システム1vsシステム2」「プロスペクト理論」から、「身体的認知」「アフェクト」「不確実性理論」「パワー・オブ・ビコーズ」まで学べます。
個性的なんて言葉じゃ表せないくらい変な仲間＝マブダチたちと、貧乏だったけれど、いつもバカばっかりして、笑い転げていた学生時代。そして美大を卒業してからも相変わらずの仲間たち。人気イラストレーター・やまもとりえが描く、笑えて、笑えて、ほんのちょっとだけ泣ける、すばらしきマブダチとの青春の日々。
1,000円 → 595円（40％オフ）
1,509円 → 770円（48％オフ）
その他のセール商品
「具体⇔抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問 (PHPビジネス新書)
1,000円 → 595円（40％オフ）
※獲得ポイント：6 pt（1%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
会計クイズを解くだけで財務３表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方
1,509円 → 770円（48％オフ）
※獲得ポイント：350 pt（45%）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
