ÉCRU新作吸水ショーツで叶える、心地よく過ごすブルーな日♡

忙しい毎日の中でも、少しでも自分をいたわる時間を大切にしたい。そんな女性たちに寄り添うブランド「ÉCRU（エクル）」から、吸水ショーツの新作が登場しました。繊細なレースが美しい『FRAME LACE PERIOD SHORTS』と、吸水力・冷え対策・快適さを兼ね備えた『RIB WRAP LOUNGE PERIOD SHORTS』。毎月訪れるブルーな日をもっと優しく過ごしたいあなたにぴったりです！

冷え対策にもなる吸水ラウンジショーツ



RIB WRAP LOUNGE PERIOD SHORTS

価格：11,000円（税込）

『RIB WRAP LOUNGE PERIOD SHORTS』は、吸水ショーツとしては珍しい腹巻き付き。柔らかなリブ素材が心地よくお腹を包み込み、冷えやすい時期にも安心して過ごせます。

吸水量は約100mlとたっぷりで、ナプキンとの併用も可能。就寝時やお風呂上がりなど、1枚でゆったりリラックスしたいときにもぴったり。

カラーはブラック、ベージュ、グリーンの3色展開で、自分のスタイルに合った一枚を選べます。

サイズ：S／M／L／XL

数量限定ノベルティも要チェック



今回の新作発売を記念して、ÉCRUでは税込1万円以上のお買い上げで「オリジナルランドリーポーチ」がもらえるキャンペーンを実施中。

ポリエステル素材でできたポーチは、デリケートな衣類の洗濯ネットや旅行時の着替え入れとしても重宝する優れものです。

サイズはW34×H25×D5cmと使いやすく、ÉCRUらしい洗練されたデザインも魅力。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックを♡

繊細なレースが美しい60ml吸水ショーツ



FRAME LACE PERIOD SHORTS

価格：8,250円（税込）

『FRAME LACE PERIOD SHORTS』は、華やかさと実用性を両立した“魅せる吸水ショーツ”。繊細なレースが施されたデザインは、ブラックとベージュの2色展開で、どちらも肌なじみが良く上品な印象に。

吸水量は約60mlで、ナプキンとの併用も可能。ヒップラインが美しく見えるカッティングにこだわっており、デザイン性も機能性も妥協したくない女性にぴったりのアイテムです。

サイズ：S／M／L／XL

ÉCRUの最新作で、毎日をもっと快適に



ÉCRUの吸水ショーツ新作は、女性の毎日に寄り添うやさしさと機能性を両立したアイテム。気分が沈みがちな日も、自分をいたわる時間を大切にすることで、少しずつ心と身体が整っていくはずです。

数量限定のノベルティも見逃せません。あなたもÉCRUの吸水ショーツで、自分らしく心地よく過ごす毎日をはじめてみませんか？この夏、自分をもっと大切にする選択を。