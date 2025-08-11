サカの得点増にも期待!? アルテタも注目する「ギェケレシュの見逃せない働き」とは
アスレティック・ビルバオとのテストマッチに3-0と勝利したアーセナル。なかでも期待のストライカーとして加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュに待望のゴールが生まれたことは注目に値する。
ギェケレシュは先発出場すると、33分にマルティン・スビメンディのクロスに頭で合わせ、ゴールを奪った。ポルトガルではヘディングでのゴールが少なかったことが懸念材料として挙げられていた同選手だが、頭でもしっかり決められることを証明。ファンの絶賛を浴びた。
「（ギェケレシュがチームに加えることができるのは）彼のゴールと脅威だ。彼は両センターバックを釘付けにできる選手だと思う。スペースが空いたとき、1対1の場面で、彼は相手を圧倒してくれる選手だ」
「だから彼は我々のために多くのスペースを作り出してくれるだろうし、どんな状況でもゴールを決めることができる選手だ」
アスレティック戦でもギェケレシュが2人のCBを引き付ける場面が見られたが、これにより必然的に他の選手へのマークは緩くなる。特に恩恵を受けると思われるのは右ウイングのブカヨ・サカだ。
サカはこれまで常にボールを持った際、ダブルチームでのマークに晒されていた。ギェケレシュが多くのマークを引き付けることでサカはより自由にプレイできるようになる。
一昨季はリーグ戦16ゴール9アシストを記録していたサカだったが、昨季は怪我による離脱もあり6ゴール10アシストにとどまっている。サカが厳しいマークから解放されることで、この数字がより伸びてくる可能性は高い。
ギェケレシュ自身の得点だけでなく、周囲の選手の得点数も伸ばすことができるか。開幕戦のマンチェスター・ユナイテッド戦のパフォーマンスには注目が集まるだろう。