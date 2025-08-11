Í¾¤Ã¤Æ¤â¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ö¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¡×³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¤ÇË°¤¤º¤Ë»È¤¤ÀÚ¤í¤¦¢ö
¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×³èÍÑ¥ì¥·¥Ô
¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¥¼¥ê¡¼
¤Þ¤º¤Ï¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¦¥á¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¥¼¥ê¡¼¡×¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Çºî¤Ã¤¿¥¼¥ê¡¼¤ËÃº»À¥¸¥å¡¼¥¹¤òÃí¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤×¤ë¥·¥å¥ï¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö
¡ÚA¡Û
¡¦¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¥á¥í¥ó¡Ë¡Ä¡Ä70ml
¡¦¿å¡Ä¡Ä130ml
¡¦¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦Ê´¥¼¥é¥Á¥ó¡Ä¡Ä5g
¡¦Ãº»À¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥µ¥¤¥À¡¼¡Ë¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡Ä¡Ä2¤ÄÊ¬
¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Ä¡Ä2¸Ä
1. ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¿å¤ËÊ´¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¿¶¤êÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¡£A¤òÊÌ¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¥¼¥é¥Á¥ó¤¬¤Õ¤ä¤±¤¿¤é¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º20ÉÃ²ÃÇ®¤·º®¤¼ÍÏ¤«¤¹¡£
3. º®¤¼¤Æ¤ª¤¤¤¿A¤Ë2¤ò²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£
4. ¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ÇÌó15Ê¬¡ÖµÞÎä¡Ê¤Ï¤ä¤¦¤ÞÎäµÑ¡Ë¡×¤¹¤ë¡£
5. ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÊø¤·¤Æ¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤òÃí¤®¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£
µíÆý¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
½ÐÅµ¡§https://www.instagram.com
¼ê´Ö¤Ê¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤òµíÆý¤ÇÇö¤á¤ÆÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥·¥í¥Ã¥×¤¬¡¢µíÆý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×¡ª
¹¥¤¤Ê·Á¤Î·¿¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ý¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¾õ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ëÇò¶Ì¤À¤ó¤´
½ÐÅµ¡§https://www.instagram.com
¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤¬¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ëÇò¶Ì¤À¤ó¤´¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Çò¶Ì¤À¤ó¤´¤òºî¤ëºÝ¡¢¾¯¤·¤À¤±¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÎÃ¤·¤²¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½ë¤¤Æü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ï¤é¤ÓÌß
½ÐÅµ¡§https://www.instagram.com
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤é¤ÓÌß¤ò¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤ËÄÒ¤±¤Æºî¤ë¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤Ï¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤ò³è¤«¤»¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¥·¥í¥Ã¥×¤ËÄÒ¤±¤¿¤ï¤é¤ÓÌß¤ÏÃÝ¶ú¤Ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦½ç¤Ë»É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
@yutianliangzi ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤¤ã¤é¤Ó¤â¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
½ÐÅµ¡§https://www.instagram.com
¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Çºî¤ë¥á¥í¥óÉ÷Ì£¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÄêÈÖ¡£
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò°ì¤«¤éºî¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ä¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤ò¡¢¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤É¹°Ê³°¤Ë¤â»È¤¤Æ»¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯¾ÃÈñ¤·¤è¤¦
¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤É¹ÀìÍÑ¡ª¡¡¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È»È¤¤Æ»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»î¤·¤ä¤¹¤¤5¤Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤âºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤«¤É¹¤ËË°¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö