Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」に投稿されたのは、子猫の小鼓（こつづみ）くんがくつろいでいる姿。投稿は297万再生を突破し、人間のようなポーズを見た視聴者からは「そのうち二足歩行しはじめそう」「極小のオッサン」「見える！！中身小さいおじさんに」「前世はいいとこのおぼっちゃま？」と驚きの声が寄せられています。

【動画：座ったまま寝ていた『旦那のおなかの上』で……】

小鼓くんがのっているのは？

小鼓くんがゆったり寝そべっているのは、ソファの上…ではなく、なんとパパさんのおなかの上！暑いなか毎日外仕事をされているパパさんは、疲れて椅子に座ったまま寝てしまっていたといいます。

そのパパさんのおなかにちょこんとのった小鼓くん。完全にくつろいだポーズをとったかと思うと、なぜかママさんにドヤ顔を向けてきたそうです。パパさんのおなかの上という最高の居場所を見つけ、ママさんに自慢したかったのかもしれません。

毛づくろいに最適な場所

小鼓くんはママさんをガン見したまま、両脚をのびのびさせたり気持ちよさそうに目をつぶったり。あまりにも優雅な姿に、ママさんには『休日にビーチで過ごすデッキチェアに座った猫』に見えたとのこと。お金持ち風のあの姿ですね。

パパさんをデッキチェアやソファだと思っているのか、完全に身を任せている小鼓くん。のんびり毛づくろいを始め、いよいよくつろぎ方が本格的になってきたといいます。お疲れのパパさんは起きる気配がなく、しばらく小鼓くんにとって最高の椅子になっていたそうです。

実は以前から大物感を漂わせていた小鼓くん

飼い主さんのおうちにやってきたのは、実は小鼓くんが5匹目。ママさんがこっそりお世話をしていたところ、パパさんが見つけて一目ぼれし、おうちの子になることが決定したそうです。そのときからママさんは「この子は大物になりそう」と予感していたとのこと。

徐々に先住猫さんたちと対面することになった小鼓くん。自分よりずっと大きな猫たちにビビりながらも怯むことがなく、大物感を漂わせていたそうです。パパさんのおなかでくつろぐ姿が『ビーチで優雅に過ごす富豪』のように見えるのも無理はありません。

「めっちゃドヤって、ちょっとカッコつけてるつもりなのに、見てる側はそれすらも可愛すぎてたまらん」「こんなぬいぐるみみたいな生き物が乗っかってくるなんて！猫飼いウラヤマ」などのコメントが集まるほど、小鼓くんの可愛さに魅了される視聴者が続出しているようです。

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」には、小鼓くんの先輩にあたる猫ちゃんたちやわんちゃんの姿もたくさん投稿されていますよ。大きな先輩たちに囲まれた小さな小鼓くんにご注目です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。