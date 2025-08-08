OSAJI×広島東洋カープの限定アイテムが登場！手肌も気分も潤うコラボ♡

敏感肌ブランドとして人気のOSAJI（オサジ）から、広島東洋カープとのコラボレーションアイテムが2025年8月13日（水）より数量限定で登場します。赤を基調にカープ坊やをあしらった限定デザインは、広島エリア限定販売。広島ミナモア店をはじめとする地域店舗のみで展開され、公式オンラインショップでは取り扱いがないレア感も魅力。手肌をいたわる高保湿アイテムで、毎日のスキンケアがもっと楽しくなりそう♡

うるおい満ちる限定ハンドクリーム

OSAJIの人気保湿アイテム「モイスチャー ベール Hiroshima〈ヒロシマ〉」は、ジェル状でみずみずしいテクスチャが特徴のハンドクリーム（50g・1,760円）。

吸着型ヒアルロン酸1がうるおいベールを形成し、プロパンジオール2やグリセリン2でしっとり感をキープ。さらに、シロキクラゲ多糖体2やスフィンゴモナス培養エキス*2といったスキンケア成分を贅沢に配合。

のびが良くベタつきにくいので、どんなシーンでも使いやすいのも嬉しいポイント。赤のパッケージとカープ坊やのデザインで、見た目からもテンションUP♡

カープ坊や入り洗顔石けんも登場

ユニークな見た目と使い心地が魅力の「ローソープ Hiroshima〈ヒロシマ〉」（100g・2,420円）は、半練り状の2層式保湿石けん。

カープのチームカラー「赤」と清潔感ある「白」の2層に、カープ坊やのラベルが映える特別仕様です。もっちり泡でしっかり洗えるのに、しっとりとしたうるおいを残す洗い上がりが魅力。

石けんはジャム瓶に入っており、ギフトにもぴったり。毎日の洗顔が楽しくなること間違いなし。

香りにもこだわった癒やしの2アイテム

どちらのアイテムも、瀬戸内産レモンを中心に、ヒノキやベチバーをブレンドしたシトラスウッディ調の香りを採用。

男女問わず好まれる香りで、広島土産にもぴったりな一本です。ローソープの香りは赤・白どちらの層にも付いているので、上からすくって使うのがおすすめ。

数量限定だからこそ、今すぐチェック♡

OSAJIと広島東洋カープのコラボレーションアイテムは、見た目の可愛さだけでなく、成分にもこだわった本格派。

数量限定で、広島エリアのみの取り扱いだからこそ、手に入れたときの特別感は格別です。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりな2アイテム。広島に訪れたら、ぜひOSAJIのお店をチェックしてみてください♪