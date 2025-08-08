国に登録せずフィリピンに拠点を置く会社の外国社債への出資を勧誘したとして、会社の実質的経営者ら男女9人が逮捕されました。違法に集めた金は171億円にのぼるとみられています。

◇

須見容疑者のものとみられるSNSより

「お金って所詮道具なんですよ。でもお金って不思議で意思をもたさないといけない」

SNSで「お金」について持論を語っていた男らが、金融商品取引法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。

警視庁によると、フィリピンで不動産事業などを展開する会社「S DIVISION HOLDINGS」を実質的に経営する須見一容疑者は、外国社債への出資を国に登録せずに勧誘した疑いが持たれています。

今回逮捕された男女9人は、年利最大24％の利息が得られるとうたい、約2400人から171億円を超えるカネを集めたとみられています。

取材に応じたのは、親族と合わせ4000万円ほど出資したという男性。3年ほど前から、配当が入ってこなくなったと話します。

被害に遭った男性

「これは裏切られたなと。そういうスキーム（計画）でだまそうとしていたのであれば、しっかりと処分していただきたい」

警視庁は 詐欺 での立件も視野に捜査を進めています。