【＆ chouette】新作トートバッグが可愛い♡通勤通学にぴったり

毎日使うバッグこそ、見た目の可愛さも使い心地もどちらも譲れない。そんなおしゃれ女子にぴったりの新作バッグが、人気ブランド「＆ chouette（アンドシュエット）」から登場しました♡上品さと機能性を兼ね備えた新作は、どれも9,900円（税込）でゲットできるのも嬉しいポイント。カラーやデザインで“私らしさ”を楽しめるラインナップは要チェックです！

毎日使いたくなる♡キャンバス風トート



キャンバス風バイカラートートバッグ

価格：9,900円

キャンバス風トートバッグは、ふんわり柔らかな合成皮革素材で高見えするデザイン。A4サイズや13インチのノートパソコンもすっぽり入るサイズ感で、通勤・通学にもぴったりです。

オフホワイトやピンクベージュ、グレーなど、5色の豊富なカラー展開も魅力。縦ロゴが程よいアクセントになり、シンプルコーデも今っぽくアップデートしてくれます♡

カラー：オフホワイト/ピンクベージュ/マゼンタ/グリーン/グレー

Wpc. Patterns×靴下屋の花柄ソックスで足元に華やぎを♪

リボン×きれいめで上品なハンドバッグ



リボンライクハンドバッグ

価格：9,900円

きちんと感と可愛らしさを両立させたい方には、リボンライクハンドバッグがおすすめ。持ち手部分がリボンのようにデザインされており、さりげない甘さが魅力です。

箔押しロゴやスタイリッシュなフォルムで、大人っぽさもキープ。ショルダー付きの2way仕様だから、お仕事にもデートにも使える万能さが◎。

ブラックやミントなど、カラーで印象チェンジも楽しめます。

カラー：ブラック/ホワイト/ピンク/イエロー/ミント

機能性重視派に！サイドノットバッグ



サイドノットデザインバッグ

価格：9,900円

サイドノットデザインバッグは、軽量で使いやすさ抜群！サイドの結び目でショルダーの長さを調節でき、マグネット付きでマチも広げられるなど、機能面もばっちり。

シンプルなデザインに遊び心が光る結び目のアクセントで、大人カジュアルにマッチします。

オフホワイトやダルブルーなどのニュアンスカラーも揃い、シーンに合わせて選べるのが嬉しい♪

カラー：ブラック/オフホワイト/ピンク/ベージュ/ダルブルー

秋のおしゃれはバッグから♡



新作のバッグは、見た目の可愛さはもちろん、機能性もばっちり。気分やスタイルに合わせて選べる「＆ chouette」のラインナップは、毎日のコーデを一段と楽しくしてくれるはずです。

トート・ハンド・ショルダー、それぞれの魅力をぜひ店頭やオンラインでチェックしてみて♡この秋は、お気に入りのバッグと一緒におしゃれをアップデートしてみてはいかが？