パワーパフ ガールズ×SKINNYDIPのコラボが最高にかわいい♡

ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON」から、あの『パワーパフ ガールズ』とコラボしたY2Kムード全開のモバイルアクセが登場!ホログラムやビーズ、グリッターをふんだんに取り入れたデザインは、まるで90年代×現代のタイムスリップ♡ガールズパワーを全開にしてくれるこのコレクションは、8月11日より全国のロフトや公式オンラインストアで発売スタートです!

Y2Kのきらめきにキュン♡

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

今回のコラボは、“Y2K×パワーパフ ガールズ”がテーマ。

ステッカーチックなアートにホログラムやグリッターをたっぷり使ったデザインで、まさに90年代ガーリーの真骨頂!

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

iPhone用ケース 価格:3,960円(税込)/フォンストラップ 価格:2,420円(税込)

ワイヤレスイヤホン用ケース

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

価格:2,970円(税込)

マルチポーチ

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

価格:2,750円(税込)

iPhoneケースはもちろん、フォンストラップやマルチポーチなど、どれもキラキラ感が可愛すぎて迷っちゃう。キャラごとのカラーリングや個性も反映されていて、自分の推しガールを持ち歩く楽しさも♡

頓知気さきなの魅力が全開♡熱海で撮影された最新のグラビアを公開!

機能性もかわいさも欲張りに

IDカードチャーム

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

価格:2,750円(税込)

バッグチャーム AirTag用ポーチ

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

価格:2,750円(税込)

デザインの可愛さだけでなく、実用性にもこだわりあり。AirTagも入れられるバッグチャーム、IDカード用のチャーム、イヤホンケースなど、日常使いに便利なラインナップが勢ぞろい。

ファッションの一部としてはもちろん、推し活やプレゼントにもぴったり。スマホやポーチを取り出すたび、テンションが上がること間違いなしです♡

全国のロフト&公式オンラインで♡

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

8月11日から順次発売となる今回のコレクションは、全国のロフト(58店舗)やSKINNYDIP日本公式オンラインストアなどで販売予定。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

人気商品は早めに売り切れる可能性もあるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです!なお、店舗により取り扱い状況が異なるため、事前に確認しておくと安心ですよ♪

キラキラの“好き”を身にまとう夏に♡

SKINNYDIPとパワーパフ ガールズの夢のコラボは、この夏だけの特別なアイテムたち。ガーリーでポップ、それでいて大人も楽しめるデザインは、日常にきらめきを添えてくれます。

スマホを取り出す瞬間がもっと楽しくなる、そんなアイテムをこの機会にぜひ手に入れてみてください♡“ガールズパワー”を纏ったあなたが、もっと自分らしく輝けますように。