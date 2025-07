サーティワンにて、ピカチュウたちと楽しい夏休みを過ごせる「31ポケ夏!キャンペーン」を開催!

7年目を迎える2025年は「わくわく夏休み!」をテーマに、新作フレーバーなど、夏を盛り上げるおいしいラインナップが勢揃いします☆

サーティワン「31ポケ夏!キャンペーン」2025

開催期間:2025年8月1日(金)〜9月3日(水)

開催店舗:全国のサーティワン店舗 ※一部店舗をのぞく

サーティワンにて実施されている、毎年大人気の「31ポケ夏!キャンペーン」を2025年も開催!

7年目となる今回のテーマは「わくわく夏休み!」です。

期間中、新作フレーバーなど、夏を盛り上げるおいしいアイスクリームが勢揃い。

アイスクリームでピカチュウたちと楽しい夏休みが過ごせる、期間限定のキャンペーンです☆

ピカチュウ トロピカソーダ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間: 2025年8月1日(金)〜 ※なくなり次第終了

2025年の新作ポケモンフレーバーは、夏の定番・ソーダフロートをイメージした「ピカチュウ トロピカソーダ」

お子さんから大人までみんな大好きなソーダやラムネをイメージした夏にぴったりの爽やかなソーダ風味ソルベに、ソーダの上に乗ったアイスをイメージしたバニラアイスクリームを合わせてあります。

かわいいピカチュウ型お菓子もインすることで、見た目にも食感にもアクセントをプラス。

さらにピカチュウをイメージした黄色の「トロピカリボン」も入っています。

パイナップルをメインとしたトロピカルフルーツ味のリボンはお子さんも食べやすい味わいで、トロピカルなおいしさが口の中いっぱいに広がりますこと間違いなしです☆

ポケモン ダブルカップ

価格:スモールダブル 510円(税込)/レギュラーダブル 760円(税込)

販売期間: 2025年8月1日(金)〜 9月3日(水)※なくなり次第終了

ポケモンデザインのダブルカップが2025年も登場。

でんきタイプのポケモンパモ・

ニャオハ・ホゲータ・クワッス、

『Pokémon LEGENDS Z-A』の最初のパートナーのポケモンであるチコリータ・ポカブ・ワニノコがそれぞれピカチュウと一緒にデザインされたカラフルなカップになっています。

さらにポケモン ダブルカップ1個につきオリジナルデザインのサンデースプーンも1本ついてきます。

ピカチュウとモンスターボールをイメージしたアイスクリームのデザインも必見です。

※カップは選べない場合もあります

ポケモン ダブルカップ 1コ 購入ごとにランダムでスペシャル ポケモン ステッカー1枚プレゼント

キャンペーン期間中、ポケモン ダブルカップ1個購入ごとにランダムでスペシャル ポケモン ステッカーを1枚プレゼント!

サーティワンの定番フレーバーとポケモンたちがデザインされたステッカーは全部で20種類です。

2025年はフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのデザインも登場し、お子さんから大人まで、みんなが喜ぶラインナップになっています。

ランダムでプレゼントされるので、何が出るかはドキドキわくわくのお楽しみです☆

ポケモン サンデー ピカチュウ/パモ

価格:各600円

販売期間:2025年8月1日(金)〜 9月3日(水) ※なくなり次第終了

好きなスモールサイズアイスクリームを1個選べる「ポケモン サンデー」

ピカチュウとパモをデザインした大きなオリジナルのチョコレートに、ホイップクリーム、カラースプレーをトッピングしてあります。

モンスターボールをイメージしたアイスクリームとピカチュウをイメージした風船をデザインした紙のピックで、この夏だけの特別なサンデーが完成。

カップもポケモン サンデースペシャルデザインになっているので要チェックです☆

スペシャルフレンダピックつき

さらにポケモン サンデーには、キッズアミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」でつかえる「フレンダピック」つき!

通常1つの「フレンダピック」には1種類のポケモンが入っているところ、今回は2種類のポケモンが入ったスペシャル仕様になっています。

「ポケモン サンデー ピカチュウ」にはピカチュウとデカヌチャンが入ったスペシャルフレンダピック「ピカチュウ&デカヌチャン」

「ポケモン サンデー パモ」にはパモとイッカネズミが入ったスペシャルフレンダピック「イッカネズミ&パモ」がついてきます。

ザ・クラッシュソーダ ポケモン カラフルフルーツ

価格:700円(税込)

※好きなスモールサイズアイスクリームを1個選べます

販売期間:2025年8月1日(金)〜 9月3日(水) ※なくなり次第終了

2024年も大人気だったポケモンクラッシュソーダが、さらにパワーアップして今までとは一味違ったクラッシュソーダになって登場!

シロップは3種類で、黄色のレモン味、青色のパイナップル味、赤色のアップル味の3フレーバーが1つのドリンクで楽しめます。

さらに青色と黄色のシロップが混ざりあうと、緑色にも!

混ざりあう様子がとても綺麗で写真に撮りたくなること間違いなしです。

味わいにもこだわり、フルーツの果実感やみずみずしさを感じられ、暑い夏にも食べやすいようにスッキリとした後味に仕上げられています。

シロップの綺麗な色が映えるカップは、 『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する3匹のポケモンたちをデザイン♪マドラーには目をひく大きなピカチュウのクリアピック付き!シュワッと爽やかでかわいい夏のおいしさを召し上がれ♪

ポケモン バラエティボックス

ラインナップ・価格:※好きなアイスクリームが選べます

・スモール4個 1,360円(税込)/レギュラー4個 1,680円(税込)

・スモール6個 1,870円(税込)/レギュラー6個 2,310円(税込)

・スモール8個 2,380円(税込)/レギュラー8個 2,940円(税込)

・スモール12個 3,400円(税込)/レギュラー12個 4,200円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜 9月3日(水) ※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできる人気のバラエティボックスも、ポケモンたちがぎゅっと集まったかわいいデザインに変身。

4個入りに始まり、

0.5コ分おトクな6個入り、

1コ分おトクな8個入り、

2コ分おトクな12個入りと個数が増えるごとに、大きくデザインされたポケモンたちが大集合します。

ポケモン わくわくアイスクリームセット

価格:スモールサイズ9個 3,500円(税込)/レギュラーサイズ9個 4,140円(税込)

※好きなアイスクリームを9個選べます

販売期間:2025年8月1日(金)〜 9月3日(水) ※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを9個テイクアウトできる、わくわくの夏休みにぴったりのわくわくする仕掛けが詰まったスペシャルセットも数量限定で登場。

ボックスの蓋が2枚あり、ポケモンがたくさんデザインされているかわいい蓋と、もう一枚の蓋は白黒になっているのでぬりえをして完成させることができます。

蓋の上下を入れ替えるとぬりえをした面が上にきて、自分で塗ると世界にたったひとつだけのオリジナルのボックスになるわくわくのしかけボックスを思い出として残しておくことができるボックスです。

さらにランダムでサンデースプーンが9本ついてきます。

保冷バッグつき

サイズ:ヨコ約520×タテ約250×マチ270mm

※持ち手は含みません

「ポケモン わくわくアイスクリームセット」に付いてくる保冷バッグ。

ボックスがぴったり入る「パターン1」と、

サイズ:ヨコ約520×タテ約380mm

※持ち手は含みません

ボタンを外すと大きな平たい「パターン2」になる2wayなので、実用性もバツグンです。

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスそしてアイスクリームがデザインされたグッズです。

「わくわく夏休み!」をテーマに、新作フレーバーなど、夏を盛り上げるおいしいラインナップが勢揃い。

サーティワンにて2025年8月1日より開催される「31ポケ夏!キャンペーン」の紹介でした☆

