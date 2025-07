マクドナルドは、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる新しいコンテンツ「#リアタイマクパ(リアルタイムマックパーティー)」の第2弾を開催!

今回は大人気ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの出演で2025年8月3日(日)19:00から開催。

ライブ配信に先立ち、FANTASTICSメンバーそれぞれが自分の好きなマクドナルドメニューを組み合わせ、名前をつけたモバイルオーダー・マックデリバリーサービス限定のオリジナルセットメニュー「FANTASTIC SET(ファンタスティックセット)」を、7月14日(月)から8月17日(日)まで期間限定で販売します。

マクドナルド オリジナルセットメニュー「FANTASTIC SET(ファンタスティックセット)」

販売期間: 2025年7月14日(月) 10:30 〜 2025年8月17日(日) 23:59 ※一部店舗では、販売時間は異なります。詳細は公式アプリをご確認ください。

利用方法:マクドナルドのモバイルオーダーもしくはマックデリバリーサービス内よりオーダー

販売t年歩:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

FANTASTICSメンバーそれぞれが、自分の好きなマクドナルドメニューを組み合わせ、名前をつけたオリジナルセットがモバイルオーダー・マックデリバリーサービス限定で期間限定登場!

8月3日(日)に開催する「#リアタイマクパ」FANTASTIC SET篇では、メンバーが各自の「FANTASTIC SET」を食べながら配信を行います。

メンバーがそれぞれのオリジナルセットに込めた想いや、お気に入りメニューのエピソードなどのトークを予定。

マクドナルド公式TikTokおよび公式YouTubeにて無料で、誰でも視聴できるので、メンバーのセットメニューを一緒に食べながら、配信を一緒に楽しめます。

FANTASTICS メンバーコメント

FANTASTICSメンバー全員大好きです!

現場に差し入れなどでマクドナルドさんが入っている時はみんな笑顔で幸せな空間が広がります♪

今回個性豊かなメニューが揃いました!

推しメンバーのメニューでもいいし箱推しだから全部!でもいいですよっ

お腹を空かせて一緒にたくさん食べて盛り上がっていきましょう!(代表:中島颯太)

TAIKI(タイキ)セット

モバイルオーダー価格:1,310円〜

マックデリバリーサービス価格:1,720円

セット内容:ダブルチーズバーガー+マックフライポテトM+サイドサラダ+ファンタメロンM+プチパンケーキ

※サイドサラダはお好きなドレッシング1個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

TAIKIがいつも頼んでいる組み合わせを完全再現!

サラダからデザートまで楽しめる、男女問わず満足の全部入りセット。

LEIYA(レイヤ)セット

モバイルオーダー価格:1,420円〜

マックデリバリーサービス価格:2,220円

セット内容:てりやきマックバーガー+チキンマックナゲット®15ピース+コカ・コーラ ゼロ M+爽健美茶M

※チキンマックナゲット15ピースはお好きなソース3個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

フードは「やっぱこれやん!」で即決、でもジュースは選べず両方注文。

LEIYAの優柔不断さまで詰まった、よくばりセット。

YUSEI(ユウセイ)セット

モバイルオーダー価格:1,330円〜

マックデリバリーサービス価格:2,140円

セット内容:炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ+チキンマックナゲット15ピース+コカ・コーラM

※チキンマックナゲット15ピースはお好きなソース3個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

サムライマック×ナゲット15ピースの圧倒的ボリューム!

YUSEIの「好き」を詰め込んだ、ボリューム満点のわんぱくセット。

SOTA(ソウタ)セット

モバイルオーダー価格:960円〜

マックデリバリーサービス価格:1,260円

セット内容:フィレオフィッシュ+マックフライポテトM+チキンマックナゲット5ピース+ファンタメロンM

※チキンマックナゲット5ピースはお好きなソース1個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

これを食べれば、あなたもSOTAになれる!?

マクドナルドと共に生きてきた、SOTAのソウルフードが詰まったセット。

SEKAI(セカイ)セット

モバイルオーダー価格:1,440円〜

マックデリバリーサービス価格:1,940円

セット内容:ダブルチーズバーガー+マックフライポテトL+チキンマックナゲット5ピース+ホットアップルパイ+コカ・コーラM+ファンタメロンM

※チキンマックナゲット5ピースはお好きなソース1個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

アップルパイもドリンク2つも、全部マスト!

SEKAIのこだわりがギュッと詰まった、ワールドスタイルなセット。

KEITO(ケイト)セット

モバイルオーダー価格:1,170円〜

マックデリバリーサービス価格:1,540円

セット内容:チキンフィレオ+シャカチキ+プチパンケーキ+爽健美茶M

※シャカチキはお好きなシーズニング1個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

学生の頃からずっと食べているプチパンケーキをはじめ、KEITOのお気に入りを詰め込んだ、

まさに「10ケイちゃん!!」なセット。

SAWANATSU(サワナツ)セット

モバイルオーダー価格:1,730円〜

マックデリバリーサービス価格:2,370円

セット内容:炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ+ダブルチーズバーガー+チキチー(マックチキンチーズ)+マックフライポテトL+ミニッツメイド アップル100+ホットアップルパイ

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

贅沢に一人で楽しむのも良し、誰かとシェアしても良し。

SAWANATSUの食いしん坊精神と、みんなで楽しむ気持ちが詰まったセット。

NATCHAN(ナッチャン)セット

モバイルオーダー価格:1,420円〜

マックデリバリーサービス価格:1,940円

セット内容:てりやきマックバーガー+ビッグマック+マックフライポテトM+チキンマックナゲット5ピース+スプライトM

※チキンマックナゲット5ピースはお好きなソース1個付き

※ドリンクは選択肢の中からお選びいただけます。

ダンスや部活で疲れたときに食べていた、学生時代の「思い出の味」をそのままに。

今も変わらずパワーをくれる、NATCHANの原点セット。

#リアタイマクパ第2弾 FANTASTIC SET篇 開催概要

開催日時:2025年8月3日(日)19:00〜

配信プラットフォーム:マクドナルド公式TikTokアカウント(https://www.tiktok.com/@mcdonaldsjapan)

マクドナルド公式YouTubeアカウント(www.youtube.com/@whatsupmcdonalds)

出演:FANTASTICS

配信内容:メンバーそれぞれのセットに含まれるメニューのどこが好きなのかや、マクドナルドの思い出などについて

モバイルオーダー&マックデリバリー限定の楽しいセット!

マクドナルド「FANTASTIC SET(ファンタスティックセット)」の紹介でした。

