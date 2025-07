TOKYO BASEのセレクトショップ「CONZ」が関西初出店、大阪に新店舗をオープン

TOKYO BASEが運営する セレクトショップ 「CONZ(コンズ)」が、関西エリア初となる路面店を南堀江にオープンする。営業開始日は7月5日。

コンズは、「日本特有のミックススタイルを世界に提案すること」をコンセプトに掲げたセレクトショップ。格式張らずに自由にファッションを楽しむ人に向け、ジャンルやジェンダーに捉われないアイテムを展開している。

新店舗は、大阪メトロ四ツ橋駅から徒歩5分の場所に位置。異なる素材や形状を掛け合わせて仕上げた内装デザインで、設計事務所 DAIKEI MILLSが手掛けた。ファサードの上部には、大阪出身のグラフィティアーティスト クックワン(COOKONE)の作品を設置。南堀江の新たなランドマークを目指すという。

オープンを記念し、デザイナー 山田拓治が手掛ける「ネバーフォーゲット(NVRFGT)」から限定アイテムを発売。特濃インディゴ染めの14オンスデニム(4万700円)、ワンウォッシュタンブラー加工を施したパネルTシャツ(1万9800円)、袖と身頃を二重に仕立てたレイヤードTシャツ(2万5300円)の計3型をラインナップする。

◾️CONZ 南堀江

オープン日:2025年7月5日(土)

所在地:大阪府大阪市西区南堀江1-24-7

◾️取り扱いブランド

NVRFRGT / Needles / PHINGERIN / MARKAWARE/marka / SHINYAKOZUKA / BASICKS / MATSUFUJI / INSCRIRE / carne bollente / Nomat / CCU / AFB / NAM / TANAKA / CITY COUNTRY CITY / gim CONTEXT / RICE NINE TEN / LOOSE JOINTS / STEAF / foot the coacher / ASICS / MIZUNO / ITTI / beta post / THE KENFORD FINESHOES / ED ROBERT JUDSON