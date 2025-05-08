5月9日はアイスの日！全国8都市でアイスを無料配布するイベントを開催するよ。
日本アイスクリーム協会は、2025年5月9日に「アイスクリームフェスタ2025」を全国8都市（東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）で開催します。
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢で開催
5月9日は『アイスクリームの日』。
毎年全国各地で、福祉施設などへのアイスクリームの寄贈や、アイスクリームプレゼントなどのイベントを行っています。
今年も「アイスクリームフェスタ2025」を開催し、メーカー各社のアイスクリームを全国で計一万個無料配布して、アイスクリームのおいしさ・楽しさを届けます。
【昨年の様子】
【開催会場】
〈東京会場〉
・主催：関東アイスクリーム協会
・場所：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャインシティ）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／林一二
〈名古屋会場〉
・主催：東海アイスクリーム協会
・場所：ナナちゃんストリート イベントスペース（名古屋市中村区 1-2-1）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業／栄屋乳業
〈福岡会場〉
・主催：九州アイスクリーム協会
・場所：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2丁目1-1 ソラリアターミナルビル1F）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業九州／ロッテ／セイカ食品／セリア・ロイル／竹下製菓／名糖産業／オランダフーズ／弘乳舎
〈札幌会場〉
・主催：北海道アイスクリーム協会
・場所：札幌・地下歩行空間北3条交差点広場
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業北海道／ロッテ／フタバ食品／さくら食品／ダイマル乳品／町村農場
〈広島会場〉
・主催：中四国アイスクリーム協会
・場所：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ
〈仙台会場〉
・主催：東北アイスクリーム協会
・場所：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目１-１）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
〈金沢会場〉
・主催：東海アイスクリーム協会
・場所：金沢エムザ前 （金沢市武蔵町１５-１）
・参加企業：赤城乳業／井村屋／江崎グリコ／オハヨー乳業／クラシエフーズ販売／ハーゲンダッツジャパン／丸永製菓／明治／森永製菓／森永乳業／ロッテ／フタバ食品／協同乳業
東京・大阪・名古屋・福岡・広島・仙台会場は13時から、金沢会場は14時から、札幌会場は16時から、アイスの配布を開始します。
なお、アイスが無くなり次第終了です。
東京バーゲンマニア編集部