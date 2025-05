ウェスティン ルスツリゾートにて、「Farm to Table」をコンセプトにした、期間限定プロモーションがスタート。

新たな食のリーダーたちが魅せる「北海道の恵みと春の味覚」が楽しめるメニューを堪能できます☆

ウェスティン ルスツリゾート「アトリウム」北海道の恵みと春の味覚メニュー

夏季営業開始:2025年4月29日(火)

提供場所:オールデイダイニング「アトリウム」

2025年4月29日より、夏季営業がスタートするウェスティン ルスツリゾートが「北海道の恵みと春の味覚」を楽しめるメニューを展開。

旬を迎えるアスパラガスと、契約農家から直接仕入れたいちごを使った新しいメニューが、オールデイダイニング「アトリウム」にて提供されています!

アスパラガスを使った期間限定メニューは、冷製と温製で異なる表情を見せるアラカルト。

いちごは契約農家 むかわ町「いちご屋三倉」のものが使用されています。

Farm to Table アスパラガスプロモーション

提供時間:11:30〜22:00

近隣の畑で収穫された野菜をホテルのダイニングへ直送。

そんな “Farm to Table” の想いを込めて、春から初夏にかけての期間限定・アスパラガス料理が⽤意されています。

冷製と温製、ふたつの表情で味わうアラカルトメニューとして楽しめます。

また、朝食ブッフェや夕食ブッフェのLive Action Stationにも、アスパラガスを使ったメニューが登場。

北海道で収穫された、その時季に最も美味しい厳選アスパラガスが使用されています!

アスパラガス冷製

価格:2,640円

冷製でいただくアスパラガス料理は、茹で上げたアスパラガスにドライトマトやケージフリーエッグのポーチ、北海道生ハムを添えて提供。

エッグポーチには、燻したマヨネーズをまとわせています。

アスパラガス温製

価格:3,080円

温製でいただくアスパラガス料理は、アスパラガスとタコを使ったペンネのプッタネスカ。

トマトの旨味とタコのほど良い歯ごたえ、アスパラガスの爽やかな食感が絶妙に絡み合う、豊かな味わいです☆

契約農家 むかわ町「いちご屋三倉」のいちごを使った期間限定メニュー

北海道の中でも温暖な気候で知られ、豊かな自然環境に恵まれたむかわ町は、いちごが栄養豊富に育つ場所。

契約農家である「いちご屋三倉」から直接仕入れた、新鮮で濃厚な味わいのいちごを使ったオリジナルメニューが期間限定で提供されています!

むかわ町の契約農家いちご屋三倉のいちごを使った限定パフェ

価格:1,980円

提供時間:12:00〜18:00

爽やかなオレンジゼリーとラズベリーピューレ、バニラアイス、ストロベリーメレンゲをグラスの中に重ねたいちごのパフェ。

甘酸っぱさと食感のハーモニーを奏でる仕上がりです。

トップには、ふんわりとしたストロベリームースとストロベリーチョコレート、瑞々しいいちごを贅沢にトッピング。

北国の春の訪れを感じるデザートです☆

むかわ町の契約農家いちご屋三倉のいちごを使ったカクテル

価格:

いちごの ハイボール 1,320円フレッシュいちごとカシスのカクテル 1,320円フレッシュいちごとピーチのカクテル 1,320円いちごのモクテル 880円

提供時間:16:00〜23:00

カクテルには新鮮ないちごをふんだんに使い、瑞々しさをグラスいっぱいに閉じ込めました。

ジューシーな果実感と、カシスや ピーチの華やかな香りが溶け合う、春にぴったりの1杯です!

Director of Food and Beverage (料飲部統括部長)木津慶和 (Yoshikazu, Kizu)氏 プロフィール

ザ・リッツ・カールトン東京をはじめ、米国フロリダ州オーランドのリッツ・カールトンおよび、JWマリオットにて統括ペストリーシェフを務めた後、ハワイ州のザ・リッツ・カールトン カパルア、ザ・リッツ・カールトン沖縄で副総料理長を歴任。

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート&スパ カアナパリにおいて総料理長を務め、レストラン9店舗の運営を統括されています。

2014年には、全米ペストリーコンペティションにおいて優勝。

同年「全米ベストシェフ・オブ・ザ・イヤー」に選出されました。

2018年、イタリアで開催された世界料理大会(World Culinary Competition)にアメリカ代表チームメンバーとして出場し世界第5位を獲得。

2016年よりハワイ・チョコレート・フェスティバルの審査委員長を務めるなど、米国の食の分野における幅広い活動で高い評価を得ています。

2024年には、マリオット・インターナショナルにおいて、最高水準の料理技術とマネジメント能力を備えるシェフに贈られる「Marriott Executive Chef Excellence Certificate」を受賞されました。

Chef de Cuisine, All Day Dining Atrium (料理長)金丸直樹 (Naoki Kanemaru)氏 プロフィール

ザ・リッツ・カールトン大阪をはじめ、フランス、ルクセンブルク、アメリカなど、国内外の星付きレストランやホテルにおいて、確かな技術と独創的な感性を磨いた、料理長の金丸直樹氏。

ミシュランガイドにおいて長年三つ星の最高評価を維持し続ける「シャトーレストラン タイユバン・ロブション(当時)」などの名店で、フランス料理人としてのキャリアを重ねられました。

ラグジュアリーホテル等の料理長も歴任し多くの人々に愛される料理を提供。

近年は、北海道の豊かな大地が育む食材の魅力を最大限に引き出し、繊細かつ力強い一皿でゲストに感動をもたらしています。

また、趣味のスノーボードにも情熱を注ぎ、挑戦し続ける心を大切にされています。

夏季営業のスタートに合わせて、旬のアスパラガスと契約農家から仕入れたいちごの新作メニュー。

2025年4月29日より夏季営業がスタートしている、ウェスティン ルスツリゾートで味わえる「北海道の恵みと春の味覚」メニューの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道の恵みと春の味覚を楽しむメニューやカクテル!ウェスティン ルスツリゾート「アトリウム」 appeared first on Dtimes.