映画『マインクラフト／ザ・ムービー』オリジナルクリーパーぬいぐるみを3名様にプレゼント！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『マインクラフト/ザ・ムービー』オリジナルクリーパーぬいぐるみを3名様にプレゼントいたします!世界的大ヒットゲームの初実写映画化として多方面から注目されている本作。何もかもが四角いブロック型の形状をしている“マイクラ”世界を見事に表現した圧巻の撮影メイキング映像や、マイクラを愛するお笑い芸人・狩野英孝がナレーションを務める予告編も公開され、早くも話題を集めています。SNSでは「マイクラの映画見たすぎてやばい」「実写化だけでもびっくりなのにキャストメンバーが豪華!」「スティーブ役がジャック・ブラックだって知ってもう面白そう」「映画版マイクラの主人公、ジャック・ブラックか。絶対ハズさないじゃん」「予告映像から再現度高そうだと思っているので、絶対観に行きたい」「色々原作再現されていて余計楽しみになった」など、ゲームファンや映画ファンはもちろんのこと、ファミリーまで幅広い層から期待の声が続々と寄せられています。

本作は通常の2D上映に加え、マイクラのキャラクターたちが飛び出してくる映像体験ができる【3D】、映画のシーンに合わせ座席が動き、水しぶきや風などの特殊効果が体感できる【4D】、極限の映像体験と圧倒的な没入感の【IMAX(R)】、ドラマチックな映像と息をのむほどリアルなサウンドで臨場感を生み出す【Dolby Cinema(R)(ドルビーシネマ)】、シアターの壁面までスクリーンと化した270度の3画面ワイドオープンスクリーン上映の【ScreenX】といった、迫力の大画面や臨場感あふれる音響、五感を刺激する特殊効果など、まるで“マイクラワールド”に転送されたかのような没入感を味わえる“アトラクション型”のラージフォーマットでも上映されます。【STORY】謎のキューブの力で、すべてが四角形でできた異世界に転送されてしまった非リア充な4人。ギャレット、ナタリー&ヘンリー姉弟、ドーン。そこはイメージしたものを何でも創り出せる不思議な世界だった。先住転送民のスティーブが現れて色々教えてくれるなか、四角いモンスター達が次々と迫り来る!あなたは創造力(クリエイティブ)を駆使してマイクラ世界をサバイバルできるのか!

■映画『マインクラフト/ザ・ムービー』公開情報

■タイトル:『マインクラフト/ザ・ムービー』

(原題:A MINECRAFT MOVIE)

■公開日:4月25日(金)全国公開

2D/3D/4D/Dolby Cinema🄬/ScreenX/IMAX(R) 字幕版・日本語吹替版

■キャスト

ジェイソン・モモア(「アクアマン」シリーズ、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』)

ジャック・ブラック(『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 「ジュマンジ」シリーズ)

エマ・マイヤーズ(「ウェンズデー」)

ダニエル・ブルックス(『カラーパープル』)

ジェニファー・クーリッジ(『プロミシング・ヤング・ウーマン』「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」)

セバスチャン・ハンセン(『黒い司法 0%からの奇跡』)

■監督:ジャレッド・ヘス(『ナポレオン・ダイナマイト』、『ナチョ・リブレ 覆面の神様』)

■配給:ワーナー・ブラザース映画

© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.

Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories



