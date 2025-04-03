フェイエノールトvsフローニンゲン スタメン発表
[4.2 オランダ・エールディビジ第25節](スタディオン・フェイエノールト)
※27:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 19 J. Carranza
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 6 R. Zerrouki
MF 25 S. 't Zand
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 2 W. Prins
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 ヤルマル エクダル
DF 5 M. Rente
MF 6 S. Resink
MF 7 レアンドロ・バクナ
MF 10 L. Valente
MF 14 J. Schreuders
MF 16 D. Kwakman
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 21 H. Jurjus
GK 31 J. Meijster
DF 22 F. Stam
DF 43 M. Peersman
MF 20 M. Seuntjens
MF 25 T. Oosting
MF 46 D. van der Werff
FW 9 B. Willumsson
FW 11 N. Emeran
FW 27 Rui Mendes
FW 29 R. Postema
監督
Dick Lukkien
※27:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 14 イゴール・パイシャオン
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
控え
GK 21 P. Andreev
GK 39 L. Bossin
DF 11 Q. Hartman
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
MF 6 R. Zerrouki
MF 25 S. 't Zand
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 31 S. Carrillo
FW 38 イブラヒム・オスマン
FW 57 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 2 W. Prins
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 ヤルマル エクダル
DF 5 M. Rente
MF 6 S. Resink
MF 7 レアンドロ・バクナ
MF 10 L. Valente
MF 14 J. Schreuders
MF 16 D. Kwakman
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 21 H. Jurjus
GK 31 J. Meijster
DF 22 F. Stam
DF 43 M. Peersman
MF 20 M. Seuntjens
MF 25 T. Oosting
MF 46 D. van der Werff
FW 9 B. Willumsson
FW 11 N. Emeran
FW 27 Rui Mendes
FW 29 R. Postema
監督
Dick Lukkien
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります