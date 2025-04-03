[4.2 オランダ・エールディビジ第25節](スタディオン・フェイエノールト)

※27:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 26 G. Read

DF 33 ダビド・ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 14 イゴール・パイシャオン

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 19 J. Carranza

控え

GK 21 P. Andreev

GK 39 L. Bossin

DF 11 Q. Hartman

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

MF 6 R. Zerrouki

MF 25 S. 't Zand

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 31 S. Carrillo

FW 38 イブラヒム・オスマン

FW 57 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 2 W. Prins

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 ヤルマル エクダル

DF 5 M. Rente

MF 6 S. Resink

MF 7 レアンドロ・バクナ

MF 10 L. Valente

MF 14 J. Schreuders

MF 16 D. Kwakman

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 21 H. Jurjus

GK 31 J. Meijster

DF 22 F. Stam

DF 43 M. Peersman

MF 20 M. Seuntjens

MF 25 T. Oosting

MF 46 D. van der Werff

FW 9 B. Willumsson

FW 11 N. Emeran

FW 27 Rui Mendes

FW 29 R. Postema

監督

Dick Lukkien

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります