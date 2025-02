カプセルトイ「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア3」が全国のカプセルトイ売り場に2025年2月13日(木)から順次登場する。「mofusand」は、InstagramやTwitterなどのSNSを中心に活躍しているイラスト作家「ぢゅの」が描く作品。鮫の着ぐるみを着たもふもふにゃんこの「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちは幅広い世代の女性から愛され、ぢゅのが「mofusand」のイラストを投稿しているTwitterアカウントのフォロワーは48万人を超えている(2025年2月調べ)。現在までにコラボカフェや期間限定ショップの開催、企業とのコラボ商品も多数発売されている、今大注目のキャラクターだ。

「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア」はキタンクラブが展開するカプセルトイ。第1弾、第2弾の大好評を受けて、今回は第3弾が登場。イラストレーター・ぢゅのが描く『mofusand』のにゃんこたちが、サンリオキャラクターズになりきるイラストを忠実に再現。にゃんこの肉球や毛並みなど細部にこだわりつつ、個性あふれるポーズでそれぞれの可愛らしさも余すところなく表現している。ラインナップは、ポチャッコ、シナモロール、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、KIRIMIちゃん.の全5種。各全高約約3.9〜5.3センチ。現在何度目かのカプセルトイブーム。男児・男性マニアが中心だった過去のブームと異なり、今回は女児や一般女性も重要なファン層とみられている。そのためファンシーキャラのアイテムの比率が高い。また、まだTVなどで大々的に展開されていないインディーズ寄りのファンシーキャラのアイテムも数多く展開されているのも特徴の1つだ。すでにアニメ化はされているがその前からアイテム化されてていた『ちいかわ』が代表格だが、『mofusand』もその1つで、キタンクラブのみならず各社からカプセルトイがリリースされている。360度どこから見てもきゅんとする可愛さの「mofusand×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア3」。全種類集めて並べると一体感が出て写真映えもバッチリだ。第1弾、第2弾と合わせて飾るのもオススメだ。mofusandファンの方もサンリオファンの方もぜひチェックしていただきたい。(C)mofusand(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656500