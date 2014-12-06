『KIRIMIちゃん.』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
アニメージュプラス
第1位は「シナモロール」（昨年1位）で、自身初の5連覇を達成
オリコンニュース
女性自身
「ねんまつまで〜がんばろう〜…！」と、手足が伸びた姿を公開
まいどなニュース
「つぎの切り身にシュン……って宿っているよ……！」と回答
Pouch
「にげだしたいよぉおおおおおおおおおお」と叫び、自転車で爆走
ほんわかした雰囲気の「ドジっ子系ガール」でまったくの別物に見えると筆者
GIGAZINE（ギガジン）
食べ放題コースはKIRIMIちゃん.にちなんだ鮭などを使ったお好み焼きが登場
マイナビニュース
ストレートプレス
真ん中には鮭フレークが入っており、柑橘系のグミでさっぱりとした味わいに
ナリナリドットコム
27日から「さわらくんのアクアパッツア風定食」が期間限定で提供される
ファッションプレス
ネットでは「KIRIMIちゃんが例の紐に手を付けた…」との声も
クランクイン！
9日の夜に「やっと……やっと、ほしいのが出たの……!!」とツイート
小麦粉と塩をふったサーモンを、油を敷いた弱火のフライパンにかけて焼く
ウレぴあ総研