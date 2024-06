プロ野球スピリッツA「イチローセレクション」がスタート

モバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」(以降:プロスピA)では、「イチローセレクション」がスタートした。「イチローセレクション」では、イチローさんがセ・パ12球団から1名ずつ選出した12名が登場。さらにイチローさん本人も1995年に25本塁打を記録した際の成績で登場する。13名をオーダーに加えてチームを強化しよう。

選出理由を語った貴重なインタビュー動画も公開中

モバイルゲーム 「プロ野球スピリッツA」

■各球団から選ばれた選手◆セ・リーグ今岡誠 (阪神)※当時の登録名新井貴浩 (広島)鈴木尚典 (横浜DeNA)桑田真澄 (巨人)伊藤智仁 (東京ヤクルト)大塚晶則 (中日)※当時の登録名◆パ・リーグイチロー (オリックス)中嶋聡 (オリックス)堀幸一 (千葉ロッテ)斉藤和巳 (福岡ソフトバンク)今江年晶 (楽天)※当時の登録名松井稼頭央 (埼玉西武)稲葉篤紀 (北海道日本ハム)また、パワプロ・プロスピ公式YouTubeチャンネルでは、イチローさん本人が選出理由を語った貴重なインタビュー動画も公開中。日本人打者で脅威と感じていた右バッターの存在、埼玉西武ライオンズの松井稼頭央監督と塁上で交わしたエピソードなど、イチローさんならではの言葉で語られている。「プロ野球スピリッツA」は、手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、5300万ダウンロードを突破した本格派プロ野球ゲームアプリ。プロ野球選手を360度から撮影、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。プレイヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指す。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしても楽しめる。