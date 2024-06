アジア最大規模の情報通信技術見本市「 COMPUTEX TAIPEI 2024 」に参加するNVIDIAのジェンスン・フアンCEOが、TSMC創業者で元会長兼CEOの張忠謀(モリス・チャン)氏や、広達電脳(Quanta Computer)創業者の林百里(バリー・ラム)氏らと、台湾名物の「夜市」に出かけて会食した様子が報じられています。Semiconductor legends take a stroll in a Taiwanese night market - Nvidia, TSMC, MediaTek, and Quanta heads seen eating dinner | Tom's Hardware

NVIDIA CEO Jensen Huang TSMC founder Morris Chang Quanta founder Barry Lam in Taiwan night market pic.twitter.com/T6CxyNqQ0V— Aeris (@ImAeris) May 30, 2024

🌃✨ Iconic night in Taipei with industry legends! NVIDIA CEO Jensen Huang, TSMC founder Morris Chang, Quanta Computer founder Barry Lam, & architect Kris Yao hit Ningxia Night Market 🍜🎉 A first for Chang! pic.twitter.com/QhrH9QNYf0— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) May 30, 2024

寧夏夜市 薺水果さんの投稿 2023年10月15日日曜日

https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductor-legends-take-a-stroll-in-a-taiwanese-night-market-nvidia-tsmc-mediatek-and-quanta-heads-seen-eating-dinnerJensen Huang’s food adventures boost Taipei eateries’ fame│TVBS新聞網https://news.tvbs.com.tw/english/2503752以下の写真に写っている人物のうち着席している3人が、左からQuantaのバリー・ラム氏、NVIDIAのジェンスン・フアン氏、TSMCのモリス・チャン氏。以下は地元メディア・TVBS World Taiwanがフアン氏らの夜市訪問の様子をまとめた映像です。フアン氏はふだんはサンフランシスコに暮らしていますが、COMPUTEX 2024に合わせて2024年5月28日に台湾入りしました。フアン氏の夜市好きは以前から知られており、COMPUTEX 2023開催時は富霸王豬脚飯店と犂園湯包館を家族7人で訪れています。また、2023年10月にも夜市を訪れています。今回もCOMPUTEX 2024開幕に先立ち、夜市で英気を養ったようです。なお、大物が集った会食でどういった話が展開されたかは不明です。