「GDC2024」の「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」講演がYouTubeで公開！

【GDC2024:「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」講演】5月22日 公開

「Game Developers Conference 2024(以下GDC2024)」にて行なわれた「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の講演内容がYouTubeにて公開された。

「GDC2024」は、2024年3月18日にアメリカのサンフランシスコで開催されたイベントで、各ゲームの開発者による講演会などが行なわれ、アイデアの共有や技術の向上を目指す内容となっている。

今回「GDC2024」で行なわれた「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の講演内容がYouTubeにて公開しており、テクニカルディレクターの堂田拓弘氏、物理プログラマーの高山貴裕氏、サウンドプログラマーの長田潤也氏による講演を見ることができる。

At GDC 2024, developers of @NintendoAmerica's 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' discussed structuring an expanded Hyrule around physics-based gameplay and evolved sound design. Watch on GDC YouTube! https://t.co/FxQ4XtX9aG - GDC (@Official_GDC) May 22, 2024

【Tunes of the Kingdom: Evolving Physics and Sounds for ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’】

※高山貴裕氏の“高”は正しくは“はしごだか”となります。