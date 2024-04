JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、2024年6月6日にグランドオープンを迎える東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「ファンタジースプリングス」フリーきっぷ

販売期間:2024年4月8日(月)〜売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

今回紹介するのは、東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」のロゴをデザインしたフリーきっぷ。

2024年6月6日のグランドオープニングを記念したデザインです。

上品な濃いめのブルーに、ゴールドのカラーで縁取り、「ファンタジースプリングス」のロゴをデザイン。

豊かな湧き水や美しい花々、小鳥がデザインされています。

新エリアの開業が心待ちになるデザイン。

東京ディズニーシーでは一足先にスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催しているので、一緒に楽しんでくださいね。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」デザインのディズニーリゾートライン「フリーきっぷ」の紹介でした。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」デザイン!ディズニーリゾートラインフリーきっぷ appeared first on Dtimes.