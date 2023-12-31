¥í¥·¥¢À¾Éô¤ËË¤·â20¿Í»àË´¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¹¶·âÊóÉü¤«
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥í¥·¥¢À¾Éô¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£¤Ë30Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î·ã¤·¤¤Ë¤·â¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢Èó¾ï»öÂÖ¾Ê¤Ï31Æü¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à20¿Í¤¬»àË´¤·¡¢111¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë29Æü¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ°ìÀÆ¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ï¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Î¥³¥Ê¥·¥§¥ó¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï¡¢Â¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢·Þ·â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÃåÃÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Ê½¸Â«¡ËÃÆ¤â»È¤ï¤ì¤¿¤È¤·¡ÖÉ¬¤ºÊóÉü¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡½£ÅÔ¥Ù¥ë¥´¥í¥ÉÃæ¿´Éô¤Î³ÆÃÏ¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä½»Âð¤Ê¤É10¥«½ê°Ê¾å¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë·³»ö´ØÏ¢»ÜÀß¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¶¥Ï¥í¥ï¾ðÊó¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¥Æ¥í¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢·³»ö»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë²¤ÊÆ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£