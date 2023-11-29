Á´À¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿ÅÁÀâÅª¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é50Ç¯¡£¡ØM3GAN¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤ÎÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿·¾Ï¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È ¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¤ò¡¢IMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎°Ëâ¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤È¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È ¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª2023Ç¯12·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
°Ëâ¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿12ºÐ¤Î¾¯½÷¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ëÀïØË¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥é¡¼¤òÊ¤¤¹°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ÇÉÁ¤¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶²¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTubular Bells¡×¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¡£¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î±Ç²è¤«¤éÈ¾À¤µª¡½¡½¡£°Ëâ¤ËÁª¤Ð¤ì¤·2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¾Ï¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È ¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¤¬¡¢12·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØM3GAN¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ù¤ÎÀ½ºî¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥à¡ß¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÌ¾¥¿¥Ã¥°¤Ç¸½Âå¤ËÁÉ¤ë¡È¸µÁÄ¡¦°Ëâã±¤¤±Ç²è¡É¤ò¡¢²èÌÌ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¡¢¾¯½÷¤Î¶«¤Ó¤ä°Ëâ¤ÎÄã¤¤Ó¹¤êÀ¼¤Þ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤ËÆÏ¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î²»¶ÁÀßÈ÷¤¬À°¤¦IMAX¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±Á´ÊÆ¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½µËö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤¬ 26,497,600¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¸«»ö½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÊÆ¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦52¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÎÇ®¶¸¤¬¡¢50Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¹úÁ³¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Æü¸å¡¢²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡Ê¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥¸¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¤È¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬²ÈÂ²¤ò½±¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÉÔ¿³¤Ê¸ÀÆ°¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡Ö°Ëâ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï°ì¤Ä¡£¿®¶Ä¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤³¤È¡×¡£°Ëâ¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¡¢°¦¤¹¤ëÌ¼¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¡Ê¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¡¢Èà½÷¤ÏÁáÂ®¡Ö°Ëâã±¤¤¡×¤Îµ·¼°¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë´í¸±¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£·üÌ¿¤Ë¸«¼é¤ëÎ¾¿Æ¤òÓÞ¾Ð¤¤¡¢°Ëâ¤ÏÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö1¿Í¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¡¢1¿Í¤Ï»à¤Ì¡£¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¡×¤È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡½¡½¡ª¡©
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë1973Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢Âè46²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à10ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢µÓ¿§¾Þ¤È²»¶Á¾Þ¤Î2ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¸ø³«Ç¯¤Ç¤¢¤ë1974Ç¯¤ÎÇ¯´Ö±Ç²èÇÛµë¼ýÆþ1°Ì¤È¤Ê¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯·æºî¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤Î¿·¾Ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÇÌ¼¤¬°Ëâ¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ò¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸ÌòÌ¾¡¦ÌòÊÁ¤Çµ¯ÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÉ¬¤º¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÀûÎ§¡ÖTubular Bells¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËºÇÂç¤Î·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢ËÜºî¤ò¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë±Ç²è¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ËÜºî¤Ç¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÅÁÀâ¤ÎÂ¸ºß¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
°Ëâ¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤È2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È ¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¤ò¡¢°µÅÝÅªË×Æþ´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤òÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ø¤È´Ù¤ì¤ë¡¢IMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¡ÊÊ¸¡¿ÅÏî´Îè»Ò¡Ë
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCE ÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ©ÀîÎ©Èô
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡Ú¹Ã¿®±Û¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·³ãÆî
¡ÚÅì³¤ÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ³ÆÌ³¸¶
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð ËÜ´Û¡¦ÊÌ´Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÈÓÄÍ
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É