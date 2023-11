Instagramユーザーのイギリス人女性が今月初め、ウェディングドレス試着中の写真をシェアしたところ、「映画『マトリックス』の世界で起きた不具合と同じか?」「いったい何が起きているの?」と話題になっている。女性は大きな2つの鏡の前に立っているのだが…。ニュースメディア『Tyla』などが伝えた。

コメディアン兼作家のテッサ・コーツさん(Tessa Coates)が日本時間5日、Instagramに投稿したウェディングドレス販売店での写真が人々を混乱させている。

「これから映画『マトリックス』のコンピュータシミュレーションの世界で起きた“マトリックスの不具合”が、実際に起きた写真を見せるから覚悟して!」

そんな意味深な言葉が添えられた写真は、店の女性スタッフがiPhoneで撮影したものだそうで、テッサさんが女きょうだいに送ったところ、奇妙なことを指摘されたという。

テッサさんは「これは本物で、フォトショップやライブフォト機能、パノラマモードを使ったわけでもないし、冗談でもないの。でも私はこれを見て、道端で吐きそうになったわ」と明かし、このように続けた。

「もし、どこが変なのか分からなかったら、ずっと見続けて! そうすると、このことが頭から離れなくなるわ。」

テッサさんが指摘した「マトリックスの不具合」とは、論理的に説明ができない異常な現象のことで、投稿された写真をよく見ると、それぞれの腕の位置に“理解しがたい”現象が起きているのが分かる。

写真では、向かって一番左側の鏡に映ったテッサさんの腕は2本とも下に降ろしたままである。しかし真ん中の後ろ姿のテッサさんは左腕だけを下ろし、右側では両腕を前で組んでいて、腕の位置が全部違うのだった。

テッサさんはこの奇妙な投稿の最後に「私、婚約したのよ!」とさらりと重大発表をしており、これには「ええ! いったい何が起きているの!」「マトリックス?」「魔法の鏡かしら?」「こんな形で婚約発表だなんて! ミステリスなうえ、大興奮よ。おめでとう」「これは怖い!」「フォトショップだよね。注目を集めたいだけでしょう」「フェイクに違いない」「いやあ、ドレスが素敵だよ」といった様々なコメントが寄せられた。

するとテッサさんはその後、Instagramストーリーで「写真の分析をしてもらうため、アップルストアに足を運んで2時間待ったのよ」と語り、このように報告した。

「実はスタッフのロジャーさん(Roger)から、『これは怖がることではない。実際に見たのは初めてだけど、100万回に1回ほどのケースで起きる稀な現象だよ』と説明を受けたの!」

ロジャーさんによると、iPhoneというのはコンピュータであってカメラではなく、ライブフォト機能やバーストモード(連写機能)などを使用しなくても、瞬時に左から右へと連写したイメージを捉えていくという。そのため、店の女性スタッフはこの時、テッサさんの真後ろでiPhoneを構えていて、テッサさんが腕を上げた一瞬の動きを逃さずに捉えていたという。そして人工知能(AI)が微妙に違った2つのイメージを合成し、“マトリックスの不具合”が起きたような写真になったという。

テッサさんはさらに、「Xでこの写真を見た人にこう指摘されたの。『2つの写真が合成されたのは背中の部分で、わずかに線が見える』とね」と語り、背中の一部を丸で囲った写真を公開し、「これでやっとゆっくり眠れるわ」と述べていた。

なおテックインサイト編集部では、テッサさんに世界中のメディアが注目していることを伝え、「婚約おめでとう!」とメッセージを届けている。

ちなみに今年7月には、イギリスと思われる歩道で、ある女性が数秒間だけ完全に静止したかのように見える動画がTikTokに投稿され、「映画『マトリックス』の世界を彷彿させる」と話題となっていた。

