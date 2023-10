米フロリダ州セミノール郡オビエド市の学校駐在警察官が、今年2月に癇癪を起こして暴れた小学4年生の男児(9)に手錠を使用したことで、先月末に両親が市などを相手に訴訟を起こした。そして今月初め、警察官のボディカメラの映像が公開されると「警察官の対応は正しかった」「どんなことがあっても子供に手錠をかけるべきではない」といった様々な声が寄せられた。米ニュースメディア『ClickOrlando』などが伝えた。

フロリダ州セミノール郡オビエドのステンストローム小学校の郵便室に2月2日、学校駐在警察官が「4年生の男児が暴れて手に負えない」との連絡を受けて駆けつけた。

男児はもともと問題行動があり、発達障がいなどを持った児童が必要な支援を受けられる個別指導計画に沿った教育が行われており、その日は攻撃的な態度が見られたことから教室から郵便室へと移動させられていた。学校側は当時、「暴力行為が起きた場合には、課題を終わらせるよう促す以外は会話をしない」という「行動介入計画(BIP)」に基づいて対応していたが、男児の行動は次第にエスカレートしたという。

当時の様子を捉えた動画では、男児が防護マットを持った教師に殴る蹴るといった行為を繰り返し、郵便物などを次々と投げつけるのが見て取れ、一時は窓を割ろうとするなど非常に危険な状態であったようだ。そこで駐在警察官2人が駆けつけ、スコット・モーズリー氏(Scott Moseley)が暴れる男児に後ろ手に手錠をかけていた。

男児は汚い言葉で警察官に食ってかかり、興奮が収まり手錠が外されるまで約13分を要したそうだが、オビエド市と学区との間で結ばれている学校駐在警察官に関する契約では、障がいを持つ小学5年生以下の児童に手錠を使うことはできないとされていた。さらにオビエド警察の規約にも「12歳未満の子供への手錠の使用は、周囲に危険を及ぼす可能性がない限り認められない」と記されていることが明らかになっており、両親は先月末、連邦裁判所に訴訟を起こした。

両親はこの一件後、次のように怒りをぶちまけた。

「現場にいたヤシラ・モンカダ警察官(Officer Yashira Moncada)には、『あの子が逮捕されなかったのは幸運だった』と告げられた。また同警察官は、帰宅したがっていた息子に対して『家には帰れない。刑務所に行くかい?』と言い放った。」

「モーズリー警察官は、手錠をしたままの息子を持ち上げようとした。そのため息子は酷い痛みに襲われて泣き叫んでいた。」

そして今回の訴訟では「彼らがしたことは不必要で不合理である」と主張し、市や警察官を相手取り約1118万円(7万5000ドル)以上の損害賠償を求めている。

一方で今月5日、警察官のボディカメラの映像が公開されると、次のような様々なコメントが寄せられた。

「教師も警察官も非常に冷静に男児に対応している。男児はすでに手に負えない状態になっており、あのまま放っておいたら危険だったはず。両親は逆に感謝すべき。警察官は良い仕事をしたと思うよ。」

「もし私が教師だったら、親を訴えるわ。」

「あの状況で警察官は何ができるというのだろう。何らかの方法で押さえつけるしかないだろう。もし男児が自閉スペクトラム症などと診断されているのなら、親は男児にあった環境の学校に入学させるべきだったのでは?」

「子供のことで提訴し、損害賠償を求めるなんて…。吐き気がするわ。」

「こんな状況になったら、両親を呼んで連れ帰ってもらうのが一番。教師や警察官がこういった対応で時間を取られるなんて、おかしいと思う。」

「男児が逮捕されなくて良かったよ。手錠をかけるのは本当に最後の手段。」

「どんな状況であっても、障がいを持つ子に手錠をかけることはあってはならないと思う。」

