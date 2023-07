このほど中央アメリカに位置するパナマ共和国のビーチで撮影された動画が、多くの人を震え上がらせた。動画には、砂浜を這いずり回る不気味な黒い人影のようなものが捉えられていた。しかし動画を最後まで見たユーザーらは、恐怖から一転して安堵したという。動物専門ネットメディア『The Dodo』などが伝えている。

パナマ在住のブレンド・グレスさん(Brend Glez)が今月18日、TikTokに投稿した動画が注目を集めている。ブレンドさんは当時、愛犬“ロリータ(Lolita)”を連れてビーチを訪れていた。天気の良い穏やかな午後のビーチを撮影してTikTokに投稿したつもりのブレンドさんだったが、この動画が多くの人を恐怖に陥れた。

動画の冒頭には、砂浜の上に両脚を投げ出している髪の長い不気味な人影のようなものが映っており、“人影”は全身が濡れているようでさらに不気味さを増している。動画がクローズアップすると“人影”の首が軽く揺れ出し、見る者にさらに恐怖を与えた。

しかしその後、撮影角度が変わると、この不気味な“人影”はブレンドさんと一緒にビーチを訪れていたロリータだったことが分かった。ロリータは全身が黒い被毛で、腰を高く上げて伸びをしている背後をブレンドさんが撮影し、目の錯覚により“不気味な人影”に見えたようだ。動画はこれまでに2600万回以上も視聴され、このような声が寄せられた。

「無駄に怖かったよ。」

「なんてことだ! 心臓発作を起こしかけた。」

「最初は何が何だかわかんなかったよ(泣)」

「マジで黒い海藻をまとった悪魔か何かだと思った。」

「泣きながらこれは悪魔かなんかの使者かと思ったよ。」

多くの人が、目の錯覚によりロリータの後ろ姿を未知の生物か何かだと思ったようだ。中には「人生と同じで、何事も見る視点によって決まるものだね」と感慨深い意見も届いていた。今回、予想だにせず動画が注目を集めたことについて、ブレンドさんは『The Dodo』のインタビューで次のように語っている。

「彼女の名前はロリータというの。ロリータはビーチが大好きなんです。今回の動画に寄せられた人々のコメントを見て、私も驚きました。TikTokユーザーの皆さんを恐怖に陥れたみたいですが、私には一体何がそんなにみんなを怖がらせたのかまだ分からないんですよ。」

いつものように愛犬ロリータの動画をTikTokに投稿したブレンドさんにとって、今回の動画が注目を集めてしまったことに少し戸惑いを感じているようだ。しかし彼女は「もしロリータがこのバズりに気づいていたら、チキンのおやつをたくさんねだっているかもしれませんね」と話している。

