イギリスで、長年連れ添った夫と離婚して人生を謳歌している女性が話題となっている。女性が離婚を決意したのは女友達との海外旅行で、夫への恋しい気持ちが全く湧かなかったことが決め手だったという。そして離婚から約10か月が経とうとしているが、女性はまるで別人のように美しく変貌していた。米ニュースサイト『New York Post』などが伝えている。

英リバプール在住のステファニー・ハンソンさん(Stephanie Hanson、41)は昨年、10年連れ添った夫と離婚して人生を好転させたことで多くの注目を集めている。離婚する前のステファニーさんは、採血を専門に行う医療従事者として働きながら4人の子供と夫の世話に明け暮れる日々を送っていた。

しかし昨年5月、ステファニーさんは40歳の誕生日を迎えることを記念して、何人かの友人女性と一緒にギリシャ本土の西にあるイオニア海に浮かぶケファロニア島へ10日間の旅に出た。久々に家族と離れて日常のストレスから解放され、ステファニーさんは友人たちと思いっきり旅行を楽しんだ。彼女にとってこの旅は「心が晴れ渡るような瞬間だった」という。

旅行中、プールサイドでくつろぎながら友人たちと楽しい時間を過ごしていたステファニーさんは、ふと子供たちのことが気になって急に恋しくなったそうだ。ただこの時、夫に対しては全く恋しいという気持ちが湧かなかったという。瞬時に「もう私は夫を愛していない」と気付いたステファニーさんは帰国後、すぐに夫に離婚を申し出た。当時のことについてステファニーさんは次のように語っている。

「私は女友達と最高の時間を過ごしました。でも家に戻って夫のもとに帰ると思ったら、最悪な気持ちになりました。結婚生活で私は長いこと惨めな思いをしていたと気付いたのです。だから飛行機で帰って来たあと、すぐにそれを終わらせることにしました。その時の夫の反応を見た時、『私は正しい決断をした!』と思いましたね。」

離婚後のステファニーさんは、これまで家族に注いでいたエネルギーを自分に集中させることにしたようだ。そして旅行の写真を見て、108キロの自分の体重に危機感を覚え「離婚が自分を磨くための絶好の機会」と思い減量に励むことにした。彼女は今までの脂質の多い不健康な食事から、サラダや赤身の肉などのヘルシーな食事に変え、自宅でフラフープなどの運動を取り入れることにした。

そして努力の甲斐あって、ステファニーさんは32キロの減量に成功したという。「最初は辛かったけど、独身になったばかりのモチベーションが自分を支えてくれたの」と明かしたステファニーさんは「私はかなり背が高いので、今は76キロだけどあと6キロ落としたら完璧だと思うわ」と語っている。

そんなステファニーさんは以前に比べて顔がスッキリとしており、まるで別人のように美しく変貌を遂げることができた。離婚後の昨年7月には、マッチングサービス「Facebook Dating」を通じて現在の恋人であるデイヴィッドさん(David、43)と出会い、幸せな日々を過ごしているという。ステファニーさんはこのように明かしている。

「あの旅行がなかったら、いまだに愛していない夫との結婚生活から抜け出せないでいたことでしょう。今の自分があることに、本当にこの上ない幸せを感じています。」

離婚はネガティブなイメージが強いが、ステファニーさんの決断は自身に大きな幸せをもたらしたようだ。イギリスではステファニーさん以外にも、“やつれ顔”だった女性が18年間連れ添った夫と離婚して人生を好転させ、別人のような美女に変貌を遂げたことが話題になっていた。

画像は『New York Post 2023年3月16日付「I went on vacation and didn’t miss my husband ― so I divorced him」(Stephanie Hanson / SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)