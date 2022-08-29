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It took me about 5 minutes to discover that the pilot's "lover" (waaay too hot for him, FSB) was an FSB asset, working as a fitness trainer by day, but moonlighting as an FSB girlfriend-for-hire the rest of the time. (The Ukrainians figured that out too). pic.twitter.com/ozZLARlU6o- Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022
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