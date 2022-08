クロアチア旅行を終えたオーストリア在住の女性が7月23日、自宅でスーツケースを開けると1匹の成体サソリと米粒ほどの小さな子サソリが17匹も見つかったという衝撃的なニュースが届いた。この女性は冷静に動物保護団体に連絡したことで事なきを得たそうで、合計18匹のサソリの親子はクロアチアへ返される予定だという。『UNILAD』などが伝えている。

スーツケースの中からサソリの親子を発見したのは、オーストリア北部オーバーエスターライヒ州リンツ市に住む女性だ。女性はクロアチアに旅行から帰国し、自宅で荷物を片付けようとスーツケースを開けた時にサソリを発見した。

驚いた女性はすぐに動物保護団体「Tierhilfe Gusental - THG」に連絡し、駆けつけたスタッフらがスーツケースの中から1匹の成体サソリと米粒ほどの小さな子サソリ17匹を捕獲した。同州でクロアチア帰りの荷物からサソリが発見されたのはこの1年間で3度目と報道されており、直近では6月30日に今回と同じくクロアチア旅行帰りでリンツ市在住の女性が、帰宅してから3週間後にスーツケースを整理しようとした際にサソリを見つけていた。

『National Geographic』によると世界には2000種類近くのサソリがおり、その中で殺人的な毒を持つのは30〜40種類ほどという。今回のサソリの毒性については明かされていないが、クロアチア、特にアドリア海沿岸の地域で見かけられるサソリは致死量レベルの毒を持っていないそうだ。同団体は今回のサソリの発見をFacebookで報告しており、現在サソリの親子はリンツ市内の施設で保護され、準備が整い次第クロアチアへ返されることを明かしている。

このニュースを見た人からは、「これは悪夢だよ。私だったらスーツケースごと燃やしてるかも」「昔、荷物にクモが紛れ込んでいたことがあるよ」「18匹なんて衝撃だな」「こんなことが起きたら気絶しちゃう」「もしかしたらまだスーツケースに潜んでいるかも」など恐怖の声が相次いだ。

ちなみに2017年にはAmazonから届いた小包の中に猛毒を持つサソリが見つかり、人々を震え上がらせていた。

画像は『Tierhilfe Gusental - THG 2022年7月23日付Facebook「+++ Blinde Passagiere Natternbach +++」』『UNILAD 2022年7月30日付「Woman Terrified After Finding 18 Scorpions In Suitcase After Holiday」(Credit: Newsflash)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)