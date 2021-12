by James Malone

あるユーザーが、YouTubeの公式ムービーに批判的なコメントを投稿した結果、あらゆるコメントが自動的に抹消されてしまうようになったと訴えています。

YouTube is Auto-Deleting 100% of my Comments @YouTube #YouTube - YouTube

YouTubeは2021年11月に、「低評価」を非表示にすると発表しました。しかし、そのことを説明するYouTubeの公式動画には、非表示にされる前の時点で高評価の2倍近くの低評価が寄せられるなど、ユーザーからは反発の声もあがっています。

任天堂の人気ゲーム「スターフォックスシリーズ」を題材としたアニメーション作品の「A Fox in Space」を手がけるマシュー・ギャフォード氏も、低評価の非表示に不満を持ったユーザーの1人。そんなギャフォード氏がYouTubeに批判的なコメントを投稿したところ、それ以降ギャフォード氏のあらゆるコメントが自動的に削除されるようになってしまったと、ギャフォード氏は冒頭の動画の中で報告しています。

これは、ギャフォード氏のアクティビティとして保存されているYouTubeでのコメント履歴です。ギャフォード氏は2021年11月14日に、低評価の非表示について説明するYouTubeの公式動画に「"Honestly I think you're going to get used to it pretty quickly" What a handjob.」というコメントを投稿しました。これは訳すと「『正直に言って、すぐに慣れると思います』とはなんて独りよがりな話だ」となり、低評価の数字を非表示にするというYouTubeの決定を批判する内容です。

そして、このコメント以降、ギャフォード氏はほかの人が投稿した動画にどんなコメントをしても、そのコメントが数十秒で自動削除されるようになってしまいました。デモンストレーションのため、ギャフォード氏は試しに別の人が投稿したムービーに、「すごい。なんていい出来なんだ」というコメントをつけました。

アクティビティにも、同じコメントが残っています。

しかし、投稿から45秒ほど経過してから画面をリロードすると……

ギャフォード氏のコメントがコメント欄から消えてしまいました。

アクティビティをリロードすると、コメント履歴からも抹消されています。ギャフォード氏は、11月14日にYouTubeを批判するコメントをしてから100回以上にわたりYouTubeの動画にコメントを投稿しましたが、いずれも投稿から数十秒で自動的に消されてしまったとのこと。

ギャフォード氏が、YouTubeのサポートチームにこの問題について連絡したところ、「あなたのコメントがどれほど重要であり、それが消えることをどれほど心配されているかよく分かります。是非お手伝いがしたいので、調査のために消えたコメントのスクリーンショットを撮影して送ってください」との反応がありました。当然、ギャフォード氏はスクリーンショットを送りましたが、この動画を作成している時点では解決する様子はないそうです。

なお、ギャフォード氏自身が投稿したムービーに自分でコメントをつけることは可能です。ギャフォード氏は、この問題を報告したムービーに「自分の動画にしかコメントができない私の代わりに、すてきなコメントをつけてください」とのコメントを添えて、ムービー中でコメントしようとした動画のYouTubeチャンネルのリンクを投稿しました。