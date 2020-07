ある男性が車で仕事に向かう途中に赤信号で停車したところ、前に停まっていた車のドライバーから「ソーシャルディスタンスを保ちなさい」と叫ぶように批判されたというニュースがイギリスより届いた。『The Sun』『Metro』などが伝えている。7月18日午後5時頃、イングランド南部ウェスト・サセックス州クローリーでオーウェン・スミス・カレッテロさん(Owen Smith-Carretero、21)は車で仕事に向かっている途中だった。交差点に差しかかり信号が赤だったので、前にいた白い車の後ろに停車した。停車中、白い車の運転席から女性が手を振って合図する素振りを見せたので、オーウェンさんは何かあったのかと白い車の隣に移動した。すると女性は突然、オーウェンさんを指差しながら「距離が近すぎるわ。ウイルスを私にうつすつもりなの?」と怒りと共に叫び始めたのだ。オーウェンさんは「車の中にいるじゃないか」と答えたが、女性は「そんなの関係ないわ」と聞く耳を持たなかった。困惑したオーウェンさんは「何を言っているんだと」と笑って返すと、女性は「警察に通報するわ。私は本気よ」と告げた。女性はさらに攻撃的になり、オーウェンさんに向けて中指を立てながら距離が近すぎると叫び続けた。「どうして警察に通報する必要があるんだい」とオーウェンさんも応戦したが、女性は「 新型コロナウイルス の感染防止のために、あなたは2メートルのソーシャルディスタンスを保たなければいけないはずよ」と主張し続けた。最後には「私が警察に通報する前に早く行きなさい」と女性が言い放ち、動画は終了している。オーウェンさんは自己防衛のためにこの様子を撮影した。TikTokに動画を投稿すると大きな反響を呼び、7月26日の時点で17万件以上も「いいね」を集めている。コメント欄には「車の窓を閉めたら安全なのに」「家にいなさいよ」と女性を非難する声で溢れ、「これって冗談だよね? 彼女は本気なの?」といったコメントも見受けられた。画像は『The Sun 2020年7月22日付「CAR-ONA RAGE ROW Bizarre moment woman yells at driver in next CAR not to get too close because of coronavirus」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)