話題の「地雷系メイク」のやり方を解説☆藤田ニコルさんやりゅうちぇるさんなどの芸能人も挑戦！

こんにちは、 ゆりぴ〜 ですʕ•͡•ʔみなさん、今流行りの地雷メイクをご存知ですか??メンヘラ感が漂うメイク、、、そう、「地雷系メイク」です!藤田ニコルさんやりゅうちゃるさん、益若つばささんなどの著名人の方々も挑戦されて、話題になりましたよね〜!地雷系メイクには色んなやり方がありますが、今回は私流の地雷メイクのやり方をご紹介していきます♡

若者の間で地雷系メイクが大流行!

今夜、地雷系メイクのYouTubeあがります🎀😘‼️🗝❤️ぜひみてね〜〜\\\\٩( 'ω' )و //// — RYUCHELL ❤️🔮🌍✨🧩🧠🎤🕺 (@RYUZi33WORLD929)

地雷系メイクの3つのポイント

著名人の方々がTwitterやYouTubeで上げ始め、一気に大流行した地雷系メイク!!藤田ニコルさんや...りゅうちぇるさんらの著名人の方々の間でも流行って、話題になりました!メンヘラメイクとしても知られるこのメイクで、地雷系女子に大変身!!いつもの自分とのギャップを楽しんでみませんか?

POINT たれ目

涙袋ぷっくりとした唇

眉毛は平行に!眉尻は下げる!!【地雷系メイクのやり方】

眉毛メイクに使うのはこちらのアイテム!【地雷系メイクのやり方】

この3点を意識すれば簡単に地雷系メイクが出来ちゃうんです♡♡それでは早速やっていきますね☆

KATE(ケイト) ケイト アイブロウ デザイニングアイブロウ3D ブラウン系 EX-5 \1,210(税込)

キャンメイク カラーチェンジアイブロウ03 ココアブラウン 4.9g \550(税込)

目尻は薄い色で垂らすのが良い!【地雷系メイクのやり方】

今回わたしが地雷系メイクの眉に使ったのは、こちらのアイテム!PICK UP ITEMPICK UP ITEMこの2つを使って眉毛を描いていきます!

仕上げは眉マスカラで!【地雷系メイクのやり方】

眉毛を描くのが苦手な人は多いはず!!私は今回左の色で平行眉を作って、真ん中の色で眉尻を下げ柔らかい可愛らしい印象にしてみましたʕ•̫͡•ʔ

アイメイクはたれ目にハッキリと!【地雷系メイクのやり方】

思いっきりキラキラさせちゃお!【地雷系メイクのやり方】

仕上げに眉マスカラを☆毛の生えている方向と逆らうように塗って、元に戻すと上手に塗れます( ・∇・)顔のパーツの中で1番印象を与えるのは目。今回はたれ目にして守ってあげたくなる目に仕上げてみました☆

MAJOLICA MAJORCA(マジョリカ マジョルカ) シャドーカスタマイズ BE286 ゴージャス姉妹 \545(税込)

アイシャドウでデカ目に!【地雷系メイクのやり方】

まつ毛のカールは絶対キープ!【地雷系メイクのやり方】

PICK UP ITEM「エチュードハウスファンタスティックカラーアイズ #ヴァーミリオンローイング」と「マジョリカマジョルカシャドーカスタマイズ #BE286」、この二つを使ってキラキラピンクメイクをしていきます♡マジョリカマジョルカのラメでアイホール全体を塗ったあとは、小さい小筆でまつ毛の生え際に沿ってピンクのラメをアイラインを弾くような感覚で引いていきます♡♡目尻から3ミリほどはみ出させるのがポイント!

キャンメイク クイックラッシュカーラー \748(税込)

まつ毛のカールをキープさせる最強アイテムがこちら!!!PICK UP ITEMまつ毛をビューラーで上げた後に、これを根元から塗るだけでカールを一日中キープ出来ちゃうんです♡♡

MAYBELLINE(メイベリン) ハイパーカール パワーフィックス 簡単オフ マスカラ ブラック \1,430 (税込)

アイラインで思いっきりたれ目に!【地雷系メイクのやり方】

PICK UP ITEM仕上げはこのマスカラで!長さ出しをしてくれるこれまた最強マスカラ☆

ベルサイユのばら レディオスカルリキッドアイライナーブラウンブラック \ 1,000-(税込)

上下のラインは間をあけでか目に!【地雷系メイクのやり方】

細筆タイプのアイラインでたれ目を作っていきます♡今回使ったのは「ベルサイユのばら レディオスカル リキッドアイライナー」です。PICK UP ITEM

アイメイクの仕上げは涙袋!【地雷系メイクのやり方】

アイラインは目の形に沿って平行に垂らし、目尻から思いっきりはみ出させましょう☆さらにポイントなのが下のライン!!!上のラインと間を開けて描くことで地雷系度がかなり増しちゃいます♡♡

イニスフリー(innisfree) トゥインクル グリッター 2 アイシャドウ \1,100(税込)

仕上げはラメオイルでぷっくりと!【地雷系メイクのやり方】

PICK UP ITEM今回私が使用したのはこのグリッターのみ!涙袋って影を描くのがとっても難しくて!失敗するとただのモンスターになっちゃいますよね、、、>_よりハッキリとした印象にするため赤リップをのせます☆ベースのリップがしっかりしているので、真ん中に少しのせて口で広げてください♡

最後にCANMAKEのオイルリップを全体に塗り、唇をぷっくりさせます♡♡

地雷系メイクで使ったアイテムまとめ!

アイブロウ

KATE(ケイト) ケイト アイブロウ デザイニングアイブロウ3D ブラウン系 EX-5 \1,210(税込)

キャンメイク カラーチェンジアイブロウ03 ココアブラウン 4.9g \550(税込)

アイメイク

MAJOLICA MAJORCA(マジョリカ マジョルカ) シャドーカスタマイズ BE286 ゴージャス姉妹 \545(税込)

キャンメイク クイックラッシュカーラー \748(税込)

MAYBELLINE(メイベリン) ハイパーカール パワーフィックス 簡単オフ マスカラ ブラック \1,430 (税込)

ベルサイユのばら レディオスカルリキッドアイライナーブラウンブラック \ 1,000-(税込)

イニスフリー(innisfree) トゥインクル グリッター 2 アイシャドウ \1,100(税込)

シェーディング・ライティング

ケイト シェーディング&ハイライト スリムクリエイトパウダーN EX-1ナチュラルタイプ \1,430(税込)

チーク

ETUDE (エチュード) ピクニック ブロッサムチーク PK001 太陽浴びた満開の桜 [チーク、ピンク、ラメ] \879(税込)

リップ

B IDOL(ビーアイドル) ビーアイドル ツヤプルリップ 07 ソクバクレッド \1,540(税込)

ETUDE (エチュード) ベターリップトーク BR402 テイクアウトコーヒー [口紅、落ちない、リップスティック] テイクアウトコーヒー[Warm-秋] \1,430(税込)

キャンメイク フルーティーピュアオイルリップ 04 ストロベリーソーダ \770(税込)

これで地雷系メイク完成です٩(๑❛ᴗ❛๑)۶いかがでしょうか!?家にあるコスメで簡単に地雷系メイクが出来ちゃいました☆みなさんもぜひやってみてください♡いつもと違うメイクをすると気分もかなり上がりますよ(^_−)−☆今回地雷系メイクで使ったアイテムをまとめます!このアイテムたちを揃えれば地雷系メイクにチャレンジできるので、ぜひGETしてくださいね♡PICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEMPICK UP ITEM