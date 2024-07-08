APPTOPI
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【イヤホン彼氏】喧嘩をして涙を流す私に、彼が驚きの行動に...
同棲のトラブル...これ、もうだめだ…
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【勘違いオヤジ】職場の独身男性がやけに話しかけてくる...ついには食事にまで誘ってきて
やけに話しかけてくる...もう限界！…
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【体調不良偽装】「体調が悪い」と言って掃除をサボったクラスメイトに天罰が...
掃除の時間そこにいたのは...…
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【返信しなさい】私への返信を後回しにして、SNSを更新する友人にイラッ...
返信待ち中...連絡がきた♡…
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【心の醜さは...】「整形してそんなもんなんだ」と言ってくる性悪女に一言申します！
整形は隠さない主義教えられないその理由は...…
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【借りパク転売】貸したものが返さない友人。さらにそれをフリマアプリで...
ものを返さない友人復讐の始まり...…
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【飽きた友達】話しかけてもそっけない友達。盛り上げようとしても「うるさい」と言われ...
見出し?見出し?…
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【後出しカード】会計後にポイントカードを出してきた客に「後付けは出来ない」と説明すると...
お会計のときに...なおもゴネるお客様に...…
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【陰で悪口女】私に優しいキラキラ女子。だけど影では...
私に優しいキラキラ女子復讐してやる…
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【無神経彼氏】スキンケアを頑張っていたら「誰も見てないよ？」と貶す彼氏に、ブチッ…
スキンケア中に…無神経な発言に、プチッ…
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【無理解義母】エビ料理を持ってきた義母に、息子はアレルギーなので食べられないと言うと...
夫の実家に帰省...驚愕の事実が発覚…
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【お釣り回収男】デートで私の方が多く払ったのに、彼氏がお釣りを回収して…
デート代の支払問題ケチすぎる発言に、プチッ…
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【ウソ泣き女】うるさい女子を注意したら、彼女の目に涙があふれ...
自習中なのに...嘘泣き女に天罰が...…
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【友達の世迷言】私の彼氏に惚れられていると主張する友達。すると彼氏がやってきて...
突然の世迷言すべての謎が明らかに...…
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【フキハラ上司】体調が悪くなると不機嫌アピールをしてくる上司に天誅！
怖い上司そこに現れたのは……
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【マチアプ彼氏】友達のマッチングアプリに、彼氏が出現！？二人は協力して...
青天の霹靂水をかけられて...…
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【呪いの言葉】恋愛がうまく行っていない先輩が、私の恋愛にケチをつけてきて...
ランチ中…不安にさせてくる先輩に……
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【おねだり義母】義母の元を訪れると、母の日のプレゼントを強要され…
夫の実家を訪れると…逃げられず困っていたら……
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【余計な一言】彼氏が「可愛い」と褒めてくれたけど、その後の一言に唖然...
テレビをていたら…余計な一言を言う彼……
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【最悪結婚報告】友達に結婚報告！彼の写真を見せると、友達は……
友達に結婚報告！悪口じゃないって言われても…友達も恋のチャンスも失い、彼女が幸せを掴むのはいつになるのか………