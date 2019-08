いつでも好きなものを身近に感じていたい、そう願うカップルのために

本格的なキャラクタージュエリー、グッズをそろえるジュエリーショップ「ユートレジャー」。

『ONE PIECE(ワンピース)』の人気キャラター、ルフィ、ゾロ、ナミ、サンジ、チョッパーらの

心に残るセリフを刻み込んだ結婚指輪「The Words of ONE PIECE」を、

2019年8月5日よりユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて発売中です♪



2016年より、麦わら帽子や"ロロノア・ゾロ"の刀などをモチーフにしたネックレス、

2018年には『ONE PIECE』では初となるブライダルリングの

「トニートニー・チョッパー 婚約指輪・結婚指輪」を発売している「ユートレジャー」。

今回の新作では『ONE PIECE』の世界観を表す登場人物たちのセリフをリングに刻みました。

私たちの心まで強くしてくれるような、「ユートレジャー」ならではの特別なリングです☆



<選べるセリフ>

◆ルフィ

1、BECAUSE I'M......A PIRATE!!!!(おれは海賊だからな!!!!)

2、JUST SHUT UP AND COME WITH US!!!!(うるせェ!!!いこう!!!!)

3、I'LL NEVER GO ON AN ADVENTURE......THAT ISN'T ANY FUN!!!!(つまらねェ冒険ならおれはしねェ!!!!)

4、THE ONE WHO IS THE MOST FREE......IS THE PIRATE KING!!!(この海で一番自由な奴が海賊王だ!!!)

◆ゾロ

5、MY THANKS. NOW I'M STRONGER.(礼を言う おれはまだまだ強くなれる)

◆サンジ

6、IT'S......THE HEART THAT COUNTS!!(人は"心"だろうが!!!!)

◆チョッパー

7、I WILL MAKE MYSELF THE MIRACLE CURE!!!(お゛れが"万能薬"に゛なる゛んだ!!!)

上記のほか、エース、ヒルルク、ナミ、レイリーの名言も登場! この機会にぜひチェックして。



◆結婚指輪「The Words of ONE PIECE」概要

取扱店舗:ユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップ

販売:2019年8月5日より発売中



