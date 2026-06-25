俳優の高橋英樹が23日、自身のアメブロを更新。妻の美恵子さんとともに内視鏡検査を受けたことを明かし、その結果と、検査後にレストランで繰り広げられた“爆食”の顛末を報告した。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）高橋は「内視鏡検査は 夫婦で異常無し!!」と切り出し、検査を無事にクリアしたことを報告。安心した2人は、「朝から何も食べてなくて 腹ペコ!!」と、前日からの食事制限や当日の絶食の