俳優の高橋英樹が23日、自身のアメブロを更新。妻の美恵子さんとともに内視鏡検査を受けたことを明かし、その結果と、検査後にレストランで繰り広げられた“爆食”の顛末を報告した。

【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）

高橋は「内視鏡検査は 夫婦で異常無し!!」と切り出し、検査を無事にクリアしたことを報告。安心した2人は、「朝から何も食べてなくて 腹ペコ!!」と、前日からの食事制限や当日の絶食の反動で食欲に火がついたという。

2人は早速、病院に併設されたレストランへ。夫婦2人での利用にもかかわらず、メインの「和風キノコパスタセット」2人前に加え、なんと「唐揚げセット」までも追加。合計「3人分」のメニューをテーブルに並べたことをつづった。

続けて、前日は検査のために食べることを禁止されていたネギやキノコを「早速 食べました（笑）」と、窓の外に広がる美しい緑を眺めながら、2人で平らげたことを報告。豪快な注文に対しては、ホールのスタッフに思わず「えっ！3人前ですか？」と驚かれてしまったというが、高橋は「はい！お願いします」と回答。「バッチリ！食べてきました（笑）」と満足気につづり、ブログを締めくくった。