お笑いコンビ、メイプル超合金の安藤なつ（45）が、24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。かつての芸名について語った。この日は同じ事務所に所属するカンニング竹山とトーク。竹山が「あなた今、安藤なつって名前でしょ？その昔入ってきた時は優香って芸名で入ってきたからホントふざけた名前でさ。あの優香さんでしょ？」と苦笑すると、安藤は「ホリプロにいらっしゃる優香さんです。優香さん